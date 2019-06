Sans faire de bruit, Sloane Stephens avance à Paris. L’Américaine, 7e joueuse mondiale et finaliste l’an dernier, s’est qualifiée pour les quarts de finale de Roland-Garros en remportant le choc féminin de la journée face à l’Espagnole Garbiñe Muguruza, lauréate en 2016. Elle s’est imposée en deux sets (6-4, 6-3) et de 1h40 jeu devant un Central qui s’est quelque peu dégarni après les matches de Roger Federer et Rafael Nadal. Pour une place dans le dernier carré, elle affrontera Johanna Konta, tombeuse de Donna Vekic (6-2, 6-4) plus tôt dans la journée.

