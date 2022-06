Coco Gauff disputera la finale de Roland-Garros ! Ce jeudi, l'Américaine, 23e joueuse mondiale et tête de série n°18, a aisément dominé l'Italienne Martina Trevisan, 59e joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-1) et 1h28 de jeu, en demi-finale des Internationaux de France, sur le court Philippe-Chatrier. Pour sa toute première finale en Grand Chelem, la joueuse de 18 ans affrontera la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale, tombeuse de la Russe Daria Kasatkina, plus tôt dans l'après-midi.

