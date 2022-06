Elles ont remonté le temps ensemble. Six ans après leur premier titre en double dames à Roland-Garros, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic sont allées chercher le deuxième ensemble dimanche sur le court Philippe-Chatrier, et avec la manière. Car pour ce faire, elles ont renversé les favorites (sur le papier) américaines Cori Gauff et Jessica Pegula (2-6, 6-3, 6-2) en 1h44 de jeu. Après le sacre chez les juniors de Gabriel Debru samedi, la quinzaine tricolore s'achève donc sous les meilleurs auspices.

Quelle performance ! Malgré un début de partie difficile, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont su sortir le (très) grand jeu pour s'offrir la consécration en Grand Chelem devant leur public. Une victoire qu'elles doivent avant tout, comme elles l'avaient expliqué après leur demi-finale, à leur cohésion, et leur capacité à se sublimer surtout dans la difficulté. Pour Cori Gauff en revanche, ce dernier week-end de compétition a été cruel puisqu'après sa défaite en simple face à Iga Swiatek, elle a aussi buté sur la dernière marche en double.

Comme lors de leur demie, les Bleues ont dû faire la course derrière. La faute à un début de match percutant des Américaines, surtout du fond du court, et aussi, il faut bien le dire, à un manque de réussite. Car Mladenovic et Garcia ont obtenu les premières occasions, cinq d'entrée précisément sans pouvoir les convertir. Et après avoir concédé le break (2-3), elles n'ont pu refaire leur retard dans la foulée, trompées par la bande du filet sur leur opportunité à 30/40. Elles n'ont plus marqué un jeu dans ce premier set, pas aidées non plus par des tribunes aux trois quarts vides.

