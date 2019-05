Zverev : "Tout le monde dit que j'ai une année difficile ? Je suis 5e mondial et top 10 à la Race"

Rien n'est simple pour Alexander Zverev cette saison. Et même quand ça semble aller mieux, l'Allemand évolue sur un fil. Le Chatrier en a eu la confirmation en ce début de journée qui s'est étiré plus que Zverev l'avait escompté en se levant ce matin. La tête de série numéro 5 du tournoi a dû batailler cinq manches et durant quatre heures face à John Millman (7-6, 6-3, 2-6, 6-7, 6-3). Au moins, l'honneur est sauf : le premier obstacle est passé.

Quart de finaliste ici l'an passé (son meilleur résultat en Grand Chelem), Alexander Zverev a laissé son blocage en Majeur derrière lui. Non pas qu'il l'ait réglé, mais des problèmes d'ordre privé l'ont relégué au second plan lors de cette première partie de saison. L'Allemand les avait révélés au début du mois à Munich. Depuis, ça va un peu mieux, sur le court tout au moins. A Genève, samedi dernier, "Sascha" a remporté son premier tournoi de l'année en battant Nicolas Jarry en finale. Il était temps.

" Si je gagne cette année, je viens dans le Yorkshire "

Difficultés ou pas, Alexander Zverev a débarqué en conférence de presse avec un large sourire. Non pas parce qu'il était forcément heureux de sa journée. Mais parce qu'il a retrouvé une tête connue en la personne de ce journaliste anglais dont Zverev était tombé sous le charme l'an passé. La première question vint de sa bouche et cela l’aida grandement l'Allemand à se décrisper. Au moins autant que sa victoire du week-end dernier, à Genève. "C'est reparti", a-t-il souri quand celui-ci s'est adressé à lui avec son inimitable accent du Yorkshire. Zverev lui a même fait une promesse : "Si je gagne cette année, je viens dans le Yorkshire. C'est la première chose que je ferai."

D'ici là, Alexander Zverev a six autres marches à gravir. Et des plus escarpées que celles qu'il a dû escalader ce lundi. "Je suis ici pour gagner des matches. Aujourd'hui, ce fut difficile mais je suis excité par ce qu'il m'attend. Le plus important est que je sois encore dans le tournoi, c'est tout ce qui m'importe", a confié l'Allemand sans que personne ne lui demande ce qu'il pensait de sa prestation du jour.

" Vous savez à quelle place je suis dans la course au Masters ? "

Sa victoire genevoise lui a fait le plus grand bien, sur le fond comme sur la forme. Parce que les difficultés rencontrées ce jour, il les avait aussi connues en Suisse. Et, à chaque fois, Zverev les avaient surmontées (ndlr : trois victoires en trois sets en quart, demie et finale) : "A Genève, j'ai gagné beaucoup de matches serrés. Je pense que ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui."

Bref, pas de quoi tirer la sonnette d'alarme à ses yeux. Pas plus pour ces Internationaux de France qui n'en sont qu'à leurs premiers balbutiements que pour sa saison qui, si l'on en croit ses dires, n'est pas si mauvaise que ça… "Tout le monde dit que j'ai une année difficile. Enfin, je suis quand même toujours numéro 5 mondial. Vous savez à quelle place je suis dans la course au Masters ? Je suis top 10. Ce n'est donc pas si mal, pour être tout à fait honnête. Quelqu'un qui aurait une année compliquée serait probablement en dehors du top 50 ou dans ces eaux-là." Certes. Mais à l'échelle du talent de l'Allemand, troisième mondial quand l'année a commencé et vainqueur du Masters, on n'ira pas jusqu'à avancer qu'elle est une pleine réussite.