Plus d’un an après sa défaite sur le même court Suzanne-Lenglen face à Stan Wawrinka, lors d'un 8e de finale encore dans les mémoires, la tête de série n°5 s’est appliquée à ne pas tomber à nouveau sur ce court "maudit" pour lui. Le tennis, c’est une histoire de tête et le Grec se bat avec elle depuis ce match d’anthologie perdu en 2019 face à l’Helvète.

C’est en flirtant avec la mort que le 5e joueur mondial est parvenu à trouver le chemin. Un break obtenu très tôt au début du 3e set, et un tennis de plus en plus offensif, lui ont permis d’entamer sa remontée. A deux manches à une, les débats ont connu un retour à l’équilibre. Tsitsipas et Munar ont donc commencé une partie de poker-menteur, chacun faisant étalage de sa large panoplie technique. L’amortie et le revers long de ligne, le jeu vers l’avant pour Tsitsipas, devenu de plus en plus agressif au fil des minutes. Son break obtenu à 2-2 dans le 4e set, n’a tenu que quelques minutes. Et il a fallu profiter d’un jeu sans de son rival à 4-4 pour aller chercher le set décisif.