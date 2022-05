Pour électriser les nuits parisiennes, rien de tel que la nouvelle coqueluche du circuit. C'est sans doute ainsi que les organisateurs de Roland-Garros ont pensé les choses jusqu'à présent. Car Carlos Alcaraz a déjà eu les honneurs du Central en nocturne à deux reprises : vendredi face à Sebastian Korda au 3e tour et ce dimanche face à Karen Khachanov pour une qualification express en quart de finale

Ad

Je suis certain que je vais jouer de nuit contre Alcaraz, parce que c'est certainement comme cela que cela va être programmé. Je me prépare psychologiquement à cela", a expliqué l'Allemand. Mardi, deux quarts alléchants seront ainsi au programme du tableau masculin : le classique parmi les classiques, Novak Djokovic versus Rafael Nadal. Et Alexander Zverev contre Carlos Alcaraz. Ces dernières heures, l'hypothèse de voir le 59e duel entre l'Espagnol et le Serbe disputé de nuit a été très commentée . Mais, interrogé sur le sujet, Zverev a estimé l'inverse. "", a expliqué l'Allemand.

Roland-Garros Zverev évite le piège et rallie les quarts IL Y A 7 HEURES

Plus de pression sur Mauresmo

Interrogé sur cette possibilité, Alcaraz a pris une position très claire : pour lui, ce quart doit se jouer en journée. Question d'équité. "Ça ne me paraîtrait pas juste, a-t-il avancé. On va se dire les choses honnêtement : j'ai déjà joué deux fois de nuit. Je ne dis pas que ça me dérange de jouer de nuit mais j'ai moins de temps de récupération, tout se termine tard… Au mieux, tu finis à minuit. Mais ensuite, il faut rentrer, dîner, faire du physio, essayer de se reposer malgré toute l'adrénaline du match. C'est plus compliqué de récupérer. Être de nuit la troisième de fois de suite, ça me paraîtrait injuste".

Dans cette partie de tableau, Rafael Nadal et Novak Djokovic ne comptent qu'une soirée sur le Central en cette édition 2022 tandis qu'Alexander Zverev n'a pas encore eu droit à cet honneur. Cette prise de position d'Alcaraz risque encore d'accentuer la pression autour d'Amélie Mauresmo, nouvelle directrice du tournoi qui fait face à son premier choix délicat dans sa nouvelle fonction.

FAA à la hauteur de l'événement: "Nadal a tellement bien joué à la fin qu'il n'y avait rien à faire"

Roland-Garros "C'est la semaine de sa vie" : voici Zapata Miralles, l'inconnu du haut de tableau HIER À 22:47