Tennis

Roland-Garros - Nadal : "De plus en plus confiant"

Facile vainqueur de Sebastian Korda dimanche (6-1, 6-1, 6-2) et qualifié pour les quarts de finale sans avoir lâché un seul set, le triple tenant du titre a avoué se sentir de plus en plus en confiance, malgré des conditions qui ne lui sont pas favorables.

00:01:03, 273 vues, il y a une heure