Les matches Nadal-Schwartzman et Del Potro-Cilic reportés à jeudi à cause de la pluie

Ce n’est que partie remise… Ce mercredi, les deux derniers quarts de finale masculins ont été reportés après deux interruptions successives dues à une pluie trop présente dans le ciel parisien. Après une tergiversation, les organisateurs ont finalement décidé de renvoyer pour de bon les acteurs aux vestiaires, et même à l'hôtel. Les matches Nadal - Schwartzman et Cilic -Del Potro reprendront donc jeudi, au même titre que les demi-finales féminines.

Ces deux bouts de rencontres se sont joués en deux temps mercredi. Les deux quarts de finale ont été interrompus une première fois avant de reprendre, mais seulement pour une vingtaine de minutes, avant que la pluie ne redouble d'intensité. L'absence d'amélioration durable n'a pas laissé le choix aux équipes de Guy Forget. Rafael Nadal et Diego Schwartzman ont tout de même eu le temps de jouer pendant pile deux heures et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Espagnol était secoué, même si, lors du second bout de rencontre, il avait commencé à rétablir la situation.

Vidéo - Schwartzman cogne comme un sourd et ne fait pas de complexe face à Nadal 01:00

Nadal, premier set catastrophique

Quoi qu'il arrive, Schwartzman aura en tout cas réussi un "exploit" inédit depuis trois ans à Roland-Garros : prendre un set à Nadal, qui n'avait plus concédé la moindre manche depuis son quart de finale perdu contre Novak Djokovic en 2015. Mais dans ce premier acte, le Majorquin a été catastrophique, que ce soit à l'échange (4 coups gagnants, 14 fautes directes) et plus encore au service, où ses stats ont été anormales, avec moins de 50% de points gagnés derrière sa première balle et 39% sur sa seconde.

Breaké à trois reprises dans ce premier set, Nadal l'a logiquement perdu (6-4), et Diego Schwartzman, agressif et dominateur, aurait même pu et dû s'imposer plus nettement. Les choses ne se sont pas arrangées en début de deuxième manche et lorsque la pluie a stoppé une première fois les débats, l'Argentin menait 3-2, service à suivre. Au lendemain de l'élimination de Novak Djokovic par Marco Cecchinato, c'est peut-être un tremblement de terre d'une magnitude plus forte encore qui se préparait, d'autant que l'appel au kiné pour bander ses poignets a accru l'inquiétude sur son cas.

Vidéo - Un coup de canon historique : la balle de set réussie de Schwartzman face à Nadal 00:27

Cilic et Del Potro à égalité parfaite

Il faudra attendre jeudi pour savoir si Rafael Nadal se sort de ce mauvais pas, mais une chose est sûre, la reprise, même brève, lui a fait un bien fou. Après avoir sauvé deux balles de 4-2, le Majorquin a débreaké puis a pris à nouveau le service de son adversaire pour mener 5-3. Il servait pour égaliser à une manche partout et menait 30-0 sur sa mise en jeu lorsque la pluie a définitivement arrêté le combat. C'est nettement moins inconfortable que de passer la nuit avec un set et un break de retard.

Dans l'autre quart de finale saucissonné du jour, l'équilibre est pour le moment parfait entre Marin Cilic et Juan Martin del Potro : six jeux partout et cinq points partout dans le jeu décisif. Cilic avait réussi le mini-break pour mener 5-3 mais l'Argentin a recollé. Il avait par ailleurs manqué six balles de break dans cette première manche, et n'avait eu à en sauver aucune. Jeudi, il faudra être solide pour reprendre à 5-5 dans le tie-break et négocier un moment crucial d'entrée de jeu...