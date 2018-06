Mission impossible, épisode 5 : A Schwartzman de défier Nadal

Le contexte

A qui le tour ? Défier Rafael Nadal à Roland-Garros est redevenu la tâche la plus complexe du circuit. Depuis qu'il a recouvré la plénitude de ses moyens l'an dernier, l'Espagnol est à nouveau quasiment injouable sur terre battue et plus encore à Paris où la distance des cinq sets accentue encore la complexité de l'équation. Sans surprise, le décuple vainqueur du tournoi est en quarts de finale sans avoir perdu une manche, même si Bolelli et Marterer, en le poussant au jeu décisif, tous deux dans le troisième set, ont prouvé qu'il était possible de le bousculer, au moins le temps d'un set.

Plus que jamais favori à sa propre succession pour un surréaliste 11e titre, Nadal va maintenant affronter un joueur, Diego Schwartzman, qu'il connait bien. Ce sera déjà leur troisième rencontre cette saison et l'Argentin est venu s'entraîner au printemps à Manacor chez Nadal. "Je vais arrêter de l'inviter à l'académie parce qu'à chaque fois qu'il revient il en repart beaucoup plus fort", a d'ailleurs plaisanté Rafa.

Impeccable en première semaine, puisque lui non plus n'avait pas perdu un set sur ses trois premiers tours, Schwartzman revient toutefois de loin puisqu'il est passé tout près de la défaite contre Kevin Anderson, qui a mené deux manches à rien avant de servir pour le match dans les troisième et quatrième sets. Il devra avoir récupéré de cette bagarre de presque quatre heures s'il veut avoir ne serait-ce qu'une petite chance de gêner le numéro un mondial, sans parler de le battre.

Face-à-Face : Schwartzman toujours fanny

Ce sera la sixième confrontation entre Nadal et Schwartzman. L'Espagnol n'a encore jamais perdu face à l'Argentin et en trois matches sur terre battue, il n'a jamais perdu un set. Leur match le plus accroché date du dernier Open d'Australie, au mois de janvier. Schwartzman avait réussi à prendre une manche (fait unique pour lui contre Nadal) mais s'était incliné en quatre sets (6-3, 6-7, 6-3, 6-3).

3 stats à avoir en tête

8. Diego Schwartzman est le huitième joueur argentin à disputer plusieurs quarts de finale de Grand Chelem dans sa carrière dans l'ère Open. Il rejoint Guillermo Vilas (19), Juan Martin del Potro (11), David Nalbandian (10), Guillermo Coria (4), Guillermo Canas (3), Juan Ignacio Chela (3) et Jose Luis Clerc (2).

10. Le nombre de breaks concédés par Diego Schwartzman lors de son huitième de finale face à Anderson. Confronté à 21 balles de breaks sur l'ensemble de la rencontre, il a cédé dix fois sa mise en jeu, remportant à peine 60% des points derrière sa première balle. Il lui faudra absolument retrouver une efficacité supérieure face à Nadal. Lors de ses trois premiers tours, il n'avait perdu que deux fois son service.

38. Le nombre de sets gagnés consécutivement par Rafael Nadal à Roland-Garros. Personne n'a réussi à lui prendre une manche à Paris depuis Novak Djokovic en 2015. Depuis, le Majorquin a remporté 6 sets en 2016 (avant de déclarer forfait au troisième tour), 20 l'an dernier et 12 depuis le début de cette édition 2018.

Ils l'ont dit...

Rafael Nadal : "J'avais eu un match difficile contre lui en Australie. Il est 12e mondial, il est devenu un des meilleurs joueurs du monde alors il faut être prêt à un match difficile, un combat. Je sais ce que j'ai à faire. Diego est un gros travailleur, je suis content de le voir avoir autant de succès. Enfin, pas trop j'espère ici (sourire)."

Diego Schwartzman : "Après les trois premiers matches, j'avais beaucoup de confiance dans mon jeu. Je jouais du bon tennis. Après le huitième contre Anderson, j'ai aussi confiance dans mes jambes, je sais que je peux jouer quatre heures et cinq sets. Ça me donne encore plus de force pour la suite. Rafa, ce sera dur, mais je sais que j'aurai mes chances dans ce match."

Diego Schwartzman à Roland-Garros en 2018.Getty Images

Notre avis

Doucement mais sûrement, Diego Schwartzman se rapproche du Top 10 et l'Argentin de poche continue à 25 ans de progresser. Il a été héroïque face à Anderson et il a déjà posé des problèmes à Nadal. Même lors de leur récent match à Madrid, la rencontre avait été plus accrochée que ne peut l'indiquer le score un peu sec (6-3, 6-4).

S'il est physiquement dans le coup, il est raisonnable de penser qu'il saura, par séquences, donner une réplique intéressante. De là à prendre un set ? A 100% et dans un grand jour, ce n'est pas impossible, même si ce sera très compliqué. De là à s'imposer ? Très franchement, ce serait une surprise absolument colossale. Nadal apparait trop bien dans ses jambes et dans son bras, et trop serein même les rares fois où il est titillé, pour ne pas franchir l'obstacle.

Notre pronostic : Nadal en trois sets