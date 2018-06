Nadal : "La pluie m'a bien aidé"

C'est ce qui s'appelle un changement radical. Mercredi, pendant plus d'une heure et demie, Rafael Nadal a souffert face à Diego Schwartzman. "Il jouait très bien, moi très mal", a synthétisé le numéro un mondial après la rencontre. Mené 6-4, 3-2, avec un break de retard dans le deuxième set, il n'était clairement pas au mieux. Il y avait le score, et il y avait la forme, si médiocre, que ce soit au service ou à l'échange. Puis la pluie est arrivée. Et Nadal est redevenu Nadal. "J'ai eu un peu de chance et il est juste de dire que la pluie m'a bien aidé hier (mercredi)", a concédé sans mal le Majorquin jeudi, après avoir pris la mesure en quatre manches de son adversaire.

"Ça a été un changement important, pour nous deux, car ça a changé la façon dont nous regardions ce match tous les deux, a poursuivi Nadal. Après la première interruption, le match a changé parce que j'ai joué avec beaucoup plus d'intensité et d'agressivité et les choses ont commencé à tourner en ma faveur." En vingt minutes, avant que la pluie ne reporte pour de bon les débats au lendemain, il avait déjà repris le contrôle des opérations en breakant deux fois Schwartzman pour mener 5-3 dans le deuxième set.

Vidéo - L'inquiétude puis l'habitude : Nadal est passé par tous les états pour sortir Schwartzman 03:03

" Le fait d'aller à l'hôtel, de me relaxer, tout ça m'a fait du bien "

Ensuite, la nuit, et avant ça la soirée, lui ont porté conseil. "J'ai pu me poser, réfléchir tranquillement à ce qui n'allait pas et voir les choses un peu plus clairement, dit-il. Le fait d'aller à l'hôtel, de me relaxer, tout ça m'a fait du bien. Psychologiquement, et dans mon tennis, ce n'était plus du tout la même chose." Le Nadal qui est revenu sur le Chatrier jeudi n'était effectivement plus le même. Schwartzman non plus, d'ailleurs.

Beaucoup trop sur la défensive pendant un set et demi la veille, l'homme à la decima est redevenu le patron. "Je me suis rapproché de la ligne aujourd'hui, j'ai gagné la bataille du terrain, contrairement au début de match, estime-t-il. Mon revers était bien meilleur aussi, et j'ai servi plus fort. Plus vite. J'avais remarqué que je ne gagnais pas beaucoup plus de points sur ma première que sur ma deuxième balle [breaké cinq fois sur ses huit premiers jeux de service du match, il avait remporté moins d'un point sur deux sur son premier service au moment de la première interruption, NDLR] et il fallait que ça change."

Comme le reste, ça a changé. Si compliqué, presque mal embarqué, ce quart de finale est presque devenu "facile". Sur les vingt derniers jeux du match, Nadal en a gagné seize. Le jour et la nuit. Le Majorquin sait comment il a rétabli la situation et il sait aussi pourquoi elle s'est produite. La vérité, c'est qu'il craignait ce match contre Diego Schwartzman. L'Argentin l'avait glissé la veille du match, il était plutôt optimiste, non pas dans ses chances de victoire, mais par rapport à sa faculté à gêner Nadal. Le fait de lui avoir pris un set en Australie en janvier lui avait fait du bien et même leur récent match à Madrid avait irrigué sa confiance.

Vidéo - Un coup de canon historique : la balle de set réussie de Schwartzman face à Nadal 00:27

Nadal craignait ce match

Visiblement, Nadal avait tenu le même raisonnement, nourrissant son inquiétude. "J'étais plus stressé que d'habitude en début de rencontre", a-t-il avoué jeudi. On s'en étonnerait presque au vu de son CV parisien et terrien. Pas lui. "Je suis un être humain, sourit-il. Parfois, tout va bien. Parfois, vous êtes nerveux. J'avais eu des problèmes contre lui en Australie et à Madrid. Même si j'avais gagné 6-3, 6-4 en Espagne, c'est un match qui avait été assez inconfortable pour moi. Alors je savais que ce serait un match potentiellement compliqué et ça m'a rendu plus nerveux que d'habitude."

Cette victoire, dans ce qu'il qualifie de "cap important dans le tournoi, un match peut-être clé", le rapproche d'un onzième sacre, mais cette rencontre donnera peut-être aussi quelques idées à Juan Martin Del Potro, son prochain adversaire. A un degré moindre, Bolelli et Marterer avaient montré que le Nadal 2018 était, sinon prenable, en tout cas bousculable. "Je sais que je devrais mieux jouer et notamment beaucoup mieux servir au prochain tour", ajoute le Majorquin, s'adressant un avertissement à lui-même.

Reste une vérité : Nadal est toujours là et les dix fois précédentes où il est allé en demi-finale à Roland-Garros, il a soulevé la Coupe des Mousquetaires. Même avec quelques fêlures apparentes dans la cuirasse, il faudra être sacrément costaud pour la transpercer pour de bon.