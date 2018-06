Pour Djokovic, Cecchinato est tout sauf un inconnu

Si vous ne connaissiez pas Marco Cecchinato avant ce Roland-Garros, personne ne vous en voudra. Même si l'Italien avait remporté le tournoi de Budapest en avril après être sorti des qualifications, le grand public a vraiment découvert à Paris ce Sicilien de 25 ans qui n'avait encore jamais gagné le moindre match en Grand Chelem. Mais le voilà en quarts de finale, prêt à défier Novak Djokovic. L'effet de surprise a joué à fond jusqu'ici, mais ce ne sera pas le cas contre le Djoker.

Car s'il y a bien quelqu'un qui connait son petit Cecchinato illustré par cœur, c'est le Djoker. L'ancien numéro un mondial s'en est expliqué dimanche, alors qu'un confrère lui suggérait que ce quart de finale serait peut-être un saut dans l'inconnu. "En fait, je le connais depuis de nombreuses années, a souri Nole, content de son effet. Je me suis entraîné de nombreuses fois avec lui à Monte-Carlo. Je réside là-bas et quand il était à l'académie de Riccardo Piatti, il s'entraînait beaucoup à Monaco lui aussi. On s'est entraîné ensemble sur dur, sur terre. Et on l'a encore fait cette année juste avant Monte-Carlo. Alors je connais plutôt bien son jeu et je l'ai suivi, je l'ai regardé jouer."

" Il joue le tennis de sa vie "

Mais le Marco Cecchinato que Djokovic va retrouver sur le court mardi n'aura plus grand-chose à voir avec celui avec lequel il a tapé la balle jadis. Il en convient d'ailleurs sans mal. "Il joue sans aucun doute le tennis de sa vie, relance l'ancien numéro un mondial. Il a remporté son premier titre récemment et même si Goffin était probablement fatigué après son match contre Monfils, ça reste une énorme performance. Il faut le féliciter pour son tournoi."

A qui profitera cette connaissance mutuelle ? Sans doute davantage à Novak Djokovic, qui sait ainsi parfaitement où il met les pieds. D'ailleurs, Marco Cecchinato n'est pas sûr de tirer un grand parti de ses entraînements passés avec l'homme aux douze Majeurs. "Entre s'entraîner avec Novak et l'affronter pour de vrai, surtout dans un Grand Chelem, il y a une petite différence, rigole le Sicilien. Je vais discuter avec mon équipe pour savoir comment on peut effectuer cette transition." Le risque, dans son cas, c'est sans doute d'avoir déjà joué sa "finale" contre David Goffin. Il a d'ailleurs qualifié cette victoire de "plus grand moment de (sa) vie".

Novak Djokovic, lui, promet de ne pas tomber dans le panneau. On l'imagine mal commettre un tel faux pas de toute façon. "Marco n'est peut-être pas tête de série, mais il est en quarts de finale. Il mérite du respect et il n'aura rien à perdre dans ce match. Je vais le prendre très au sérieux." Si Cecchinato veut causer une sensation plus grande encore que dimanche face à un Goffin rincé, il ne pourra donc a priori pas compter sur un coup de pouce de son ancien sparring-partner de luxe. Mais quoi qu'il arrive, il veut en profiter. "Je vais jouer un quart de finale de Roland-Garros contre Novak, dit-il comme pour se convaincre. Pour moi, c'est un plaisir, un vrai plaisir."