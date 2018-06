Roland-Garros : Face à Rafael Nadal, sept candidats à l'exploit

Maximilian Marterer

Allemagne

22 ans

70e mondial

Face-à-face : -

Le seul à être certain d'affronter Rafael Nadal puisqu'il va devoir s'y frotter dès lundi en huitièmes de finale. A 22 ans, le jeune Allemand est en pleine progression. Tombeur de Verdasco à Melbourne en janvier, il était passé près d'un huitième de finale. Cap atteint à Paris, notamment grâce à sa victoire contre Denis Shapovalov. Demi-finaliste à Munich il y a un mois (en battant Schwartzman et Fucsovics), il frappe aux portes du Top 50. Celui qui en parle le mieux, c'est peut-être Nadal lui-même : "C'est un joueur avec un gros potentiel. Bon service, bon coup droit. Il frappe avec beaucoup de topspin. Il a dela puissance, il peut être dangereux."

Pourquoi il pourrait embêter Nadal ? Parce qu'il a la puissance requise. Tout sera une question d'engagement mais il a les moyens d'être agressif à l'échange, notamment via son coup droit, prérequis indispensable face au Majorquin.

Pourquoi ça risque d'être compliqué ? Totalement inexpérimenté à ce niveau, il va aussi découvrir l'immensité du Chatrier lundi. Face à la légende absolue du tournoi. On a connu baptême plus simple.

Vidéo - Marterer expédie Zopp et attend Nadal 02:40

Diego Schwartzman

Argentine

25 ans

12e mondial

Face-à-face : Nadal 5 - Schwartzman 0

Si tout se passe bien pour lui (et pour Rafael Nadal, ce qui semble plus que probable), Diego Schwartzman aura rendez-vous avec la légende de l'ocre en quart de finale des Internationaux de France. Ce serait après un choc des extrêmes entre le petit Argentin et le géant Sud-Africain Kevin Anderson. Agé de 25 ans, Schwartzman trace sa route dans ce Roland sans encombre avec une régularité métronomique puisqu'il a gagné tous ses matches en trois sets et, au premier comme au deuxième tour face à Hemery et Pavlasek, passé 1h27 sur le court à chaque fois. Schwartzman avance dans l'ombre.

Pourquoi il pourrait embêter Nadal ? Diego Schwartzman ne possède pas le talent intrinsèque le plus développé du circuit. Mais l'Argentin ne lâche rien et Rafael Nadal ne risque pas de le battre à l'usure. Ni au mental.

Pour ça risque d'être compliqué ? 5-0. C'est le bilan entre les deux hommes. Sur terre, ils se sont rencontrés deux fois. A Madrid cette année (8es), Nadal a gagné en deux manches. Si Schwartzman avait fait mieux que beaucoup, prenant 7 jeux à l'Ibère, il avait tout de même été loin du compte.

Vidéo - Sans trembler, Schwartzman a écarté Coric 02:30

Kevin Anderson

Afrique du Sud

32 ans

7e mondial

Face-à-face : Nadal 5 - Anderson 0

Kevin Anderson n'est pas un perdreau de l'année mais, à 32 ans, il n'avait jamais été aussi bien classé qu'en ce printemps 2018. Le Sud-Africain trône à la 7e place mondiale, quelques mois après une première finale en Grand Chelem, perdue à New York face à un certain Rafael Nadal. D'une taille lui permettant de manger la soupe sur une bonne partie de ses collègues du circuit ATP, Anderson se débrouille plutôt bien sur terre. Preuve en est son parcours à Roland cette année ou à Madrid, où il s'était hissé jusqu'en demi-finale.

Pourquoi il pourrait embêter Nadal ? Il faudrait vraiment un cataclysme… ou qu'il réussisse un match titanesque au service. A défaut, on a quand même du mal à l'imaginer.

Pourquoi ça risque d'être compliqué ? Sur le papier, Kevin Anderson ressemble à du menu fretin pour Rafael Nadal. Ce qu'il n'a pas réussi à faire sur dur, on imagine mal le Sud-Africain y parvenir sur la terre sèche de Roland.

Vidéo - Anderson a fait respecter la hiérarchie contre Zverev 02:30

Marin Cilic

Croatie

30 ans

4e mondial

Face-à-face : Nadal 5 - Cilic 2

A 29 ans, Marin Cilic a enfin trouvé une forme de régularité sur terre et à Roland-Garros en particulier. Un an après son premier quart du côté de la Porte d'Auteuil, le Croate est à un obstacle de bisser et de croiser la route d'un certain Rafael Nadal. Cette saison, toujours sur l'ocre, il a réussi sa campagne la plus dense en atteignant quart puis demie à Monte-Carlo et à Rome (ndlr : il a manqué Madrid en raison d'une blessure au genou). Cilic n'est pas un terrien naturel mais il a désormais les armes pour y briller.

Pourquoi il pourrait embêter Nadal ? Dans le haut de tableau, hormis Rafa évidemment, il est le plus talentueux des joueurs encore en lice. Et il a un "avantage" sur les autres, il a déjà battu Nadal. Notamment la dernière fois que les deux ont croisé le fer, à Melbourne. Rafa avait abandonné dans le cinquième set de leur quart de finale.

Pourquoi ça risque d'être compliqué ? Une fois en 2011, les deux hommes se sont rencontrés sur terre. Nadal avait gagné sans sourciller (6-2, 6-1, Rome). Les autres fois, sur dur, quand il était à 100%, l'Espagnol a plus que souvent maîtrisé les débats aisément.

Vidéo - Cilic en mode express : son succès en vidéo 02:40

Fabio Fognini

31 ans

Italien

18e mondial

Face-à-face : Nadal 11 - Fognini 3

La Next Gen attendra. Enfin, Fognini a très envie qu'il en soit ainsi… S'il s'est fait remarquer par sa saillie sur la relève du tennis mondial qui, selon lui, ne mérite pas autant d'attention. Fabio Fognini ne fait pas oublier qu'il réalise un bon Roland-Garros et que cela ne lui est pas arrivé si souvent. Hormis 2011 et son forfait crève-cœur alors qu'il devait retrouver Novak Djokovic en quart, l'imprévisible et fougueux Italien a rarement été à la fête du côté de la Porte d'Auteuil. S'il passe l'obstacle Cilic, il retrouvera le top 8 dont il rêve depuis son rendez-vous raté d'il y a six ans.

Pourquoi il pourrait embêter Nadal ? Rappelez-vous le quart de finale de Rome. Fognini avait pris un set à Nadal et posé des soucis au roi de la terre. L'Italien fait aussi partie des rares mortels à avoir battu deux fois Rafa sur la surface ocre (Rio et Barcelone, 2015).

Pourquoi ça risque d'être compliqué ? Fabio sera toujours Fognini… Du reste, un match en trois sets gagnants face à Rafa, c'est long.

Vidéo - Fognini de retour en deuxième semaine, sept ans après ! 02:40

John Isner

Etats-Unis

33 ans

10e mondial

Face-à-face : Nadal 7 - Isner 0

C'est le profil de joueurs que Rafael Nadal n'aime pas trop jouer sur terre battue. Paradoxalement, les purs terriens ne lui posent généralement aucun problème, car il fait tout mieux qu'eux sur cette surface. Face à des joueurs a priori moins naturellement adaptés à l'ocre, des grands gabarits, gros serveurs, gros frappeurs, l'Espagnol peut, de temps à autre, être bousculé. "La seule façon de battre Nadal sur terre, c'est de le harceler, a proclamé John Isner avant le tournoi. Souvenez-vous de ce que Söderling avait fait. Si vous lui laissez la main une seconde, vous êtes morts." Avec ses armes atypiques sur terre, Isner offre une équation originale et intéressante à résoudre.

Pourquoi il pourrait embêter Nadal ? Parce qu'il l'a déjà fait. Lors du premier tour de l'édition 2010, l'Américain avait mené deux manches à une avant de s'incliner en cinq sets. C'était la première fois que Nadal disputait cinq sets à Paris.

Pourquoi ça risque d'être compliqué ? Parce qu'entre gêner Nadal pendant un set ou deux et lui en prendre trois, il y a quand même un monde. Si tout le monde focalise sur le match accroché de Roland, il ne faut pas oublier que Nadal n'a jamais perdu contre l'Américain en sept confrontations, dont quatre duels sur terre...

Vidéo - Herbert n'a pas pu enrayer la machine Isner : les temps forts en video 02:30

Juan Martin Del Potro

Argentine

29 ans

6e mondial

Face-à-Face : Nadal 9 - Del Potro 5

Nadal-Del Potro, c'était déjà l'affiche de la demi-finale du haut du tableau lors du dernier US Open. C'est encore à ce stade que les deux hommes pourraient se retrouver et c'est sans doute l'affiche qui fait le plus saliver Roland-Garros. L'Argentin n'a plus figuré dans le dernier carré à Paris depuis 2009, lorsqu'il avait poussé Federer aux cinq sets. Il ne savait pas trop où se situer en début de tournoi mais JMDP, après un début laborieux contre Nicolas Mahut, a plutôt convaincu ensuite. Plus il avance dans ce tournoi, plus il apparait dangereux.

Pourquoi il peut embêter Nadal ? Il a les armes pour rivaliser avec le numéro un mondial, y compris sur terre. Pour peu que son coup droit soit en mode "Thor" incontrôlable, n'importe qui, même Nadal, peut être enseveli sous les pierres argentines.

Pourquoi ce serait compliqué ? Physiquement, il subsiste un gros doute sur sa capacité à tenir la distance sur la quinzaine. Rappelons qu'il était encore incertain la veille du tournoi. S'il doit affronter Nadal en demie, quelle sera son autonomie ? Pourra-t-il s'accrocher au-delà d'un ou deux sets, comme à Flushing l'an dernier ?