Schwartzman "Jeudi, c'était peut-être un de ces jours où on peut battre Rafa...

Tout marchait bien pour vous jeudi, les planètes semblaient alignées…

D.S. : Hier (jeudi), Rafa ne jouait pas très bien. Moi, je jouais de manière fantastique. Je prenais son service presque à chaque fois. Il n'était pas en confiance, j'arrivais à l'attaquer et à le dominer sur la plupart des points. J'ai réussi beaucoup de coups gagnants, sans trop de fautes directes. Aujourd'hui, le match était complètement différent, tout allait dans son sens.

Rafa a admis que la pluie l'avait bien aidé...

D.S. : Je ne peux pas me plaindre de la pluie. Le match a repris et aujourd'hui, il était bien meilleur que moi. Il n'était plus le même. Mais c'est sûr que la pluie ne m'a pas favorisé. Jeudi, c'était peut-être un de ces jours où on peut battre Rafa... J'ai eu ma chance, c'est dommage.

Ce qui frappe, c'est que vous aviez abordé ce match avec un esprit conquérant, sans le moindre complexe...

D.S. : Je n'entre jamais sur le court juste pour prendre du plaisir et profiter du match. Je veux toujours gagner. Même les premières fois où j'ai rencontré des joueurs du Top 5, je me persuadais que je pouvais les battre. J'ai toujours dit que c'était un match que j'étais capable de gagner, même avec Rafa en face. Mais c'est un long apprentissage. Plus je joue contre eux, plus j'ai le sentiment de pouvoir les battre. Là, j'ai pris un set, je progresse.

Vidéo - L'inquiétude puis l'habitude : Nadal est passé par tous les états pour sortir Schwartzman 03:03

Quand vous menez d'un set et d'un break, vous êtes-vous dit que vous alliez peut-être battre Nadal à Roland-Garros ?

D.S. : Ecoutez, il a le meilleur mental de l'histoire. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Il ignore ce qu'est la frustration. Même après avoir perdu le premier set, il est reparti, comme si rien n'était arrivé. Il y a certains talents que très peu de joueurs au monde ont. Après la pluie, il a pu se relaxer, recevoir des conseils de son équipe. Même si j'avais tenu plusieurs heures aujourd'hui, je n'aurais pas gagné.

Dans la première partie du match, vous dictiez le jeu. C'était tout le contraire vendredi. Quand il est lancé comme ça, est-ce impossible de freiner Nadal ?

D.S. : C'est le pire truc dans le tennis, de jouer Rafa quand il joue son meilleur tennis. Ce n'est pas bon, pas bon du tout... Il courait partout, et il revenait pour finir le point. Après ça, c'est dur d'enchainer avec le point suivant.

Vidéo - Poussé dans ses retranchements, Schwartzman a dégainé un lob délicieux 00:33

Que vous a-t-il manqué vendredi ?

D.S. : J'ai essayé de jouer comme hier, parce que je l'embêtais, clairement. Mais il a changé sa position sur le court et il ne m'a plus laissé jouer mon jeu. Il a beaucoup frappé long de ligne, c'est difficile, les balles arrivent vite, il était plus agressif, il commettait moins de fautes aussi. Si j'ai commis plus de fautes aujourd'hui, c'est parce qu'il était plus agressif. Ce n'est pas tant mon tennis que le sein qui a changé entre hier et aujourd'hui.

Ce Roland-Garros restera quand même une grande satisfaction pour vous, non ?

D.S. : Oui, je suis un peu triste d'avoir perdu, et surtout d'avoir moins bien joué aujourd'hui. Je vais rentrer à la maison, j'ai été loin de la maison pendant longtemps, et là je pense que je vais réaliser et apprécier ce que j'ai fait. J'ai conscience que je progresse beaucoup en ce moment. Semaine après semaine, saison après saison. Je suis content parce que c'est le troisième Grand Chelem de suite où je suis en deuxième semaine. Alors, est-ce que je suis fier de mon tournoi ? Oui.

Vous voilà aussi aux portes du Top 10. Y pensez-vous ?

D.S. : Oui, parce que je n'ai pas de points à défendre dans le mois et demi qui vient. Je n'avais rien fait sur herbe l'an dernier. Quand j'ai débuté la saison, ce n'était pas un objectif pour moi. Maintenant, peut-être, oui. Mais il me faut encore des points et, surtout, il faut continuer à progresser.

Vous n'avez jamais gagné un match à Wimbledon. C'est le seul Majeur où vous n'avez pas encore brillé. Vous vous en sentez capable maintenant ?

D.S. : J'espère. J'espère que je peux faire mieux que ces dernières années sur herbe. En Argentine, il n'y a pas de courts en gazon, donc c'est difficile pour moi. Et maintenant, c'est l'hiver. Et après deux mois loin de la maison, j'ai besoin de rentrer. Donc ce n'est pas évident de bien me préparer. Je n'ai pas non plus eu trop de chance au tirage à Wimbledon. Mais ma confiance est au sommet, alors j'espère pouvoir enfin faire quelque chose.