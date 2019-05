Cette fois, c'est fini. Déjà fini. Il n'y aura aucune Française au troisième tour des Internationaux de France 2019. Caroline Garcia, qui constituait la dernière chance bleue de la quinzaine après les éliminations de Diane Parry et de Kristina Mladenovic, s'est pris les pieds dans le tapis jeudi. Une défaite sur le Philippe-Chatrier face à Anna Blinkova, 20 ans et sortie des qualifications. Le crash des Tricolores est historique puisque la France n'avait jamais connu pareille déconvenue depuis 1986.

La journée de Caroline Garcia, tête de série numéro 24, s'est terminée sur une double faute assez symbolique du naufrage collectif des Bleues. Elle avait pourtant mieux commencé, près de deux heures auparavant. Garcia avait fait respecter son rang lors d'une première manche à sens unique et remportée 6-1.

Vidéo - Et Garcia a fini par couler : les temps forts de son élimination 02:46

Black out dans la troisième

La machine ne s'est pas déréglée tout de suite puisque Garcia et Blinkova ont fait jeu égal dans l'essentiel de la deuxième manche. Mais c'est la Russe qui a su passer la vitesse supérieure au moment opportun. Deux breaks à un lors des trois derniers jeux du set et la jeune Blinkova revenait à hauteur de la Française (6-4).

La troisième manche gardera un goût d'exception, au sens premier du terme, car, avant de rendre les armes définitivement, Garcia aura eu deux breaks d'avance (3-0) et même obtenu quatre balles de 4-1 sur la mise en jeu d'Anna Blinkova. Derrière, black out total. Cinq des six derniers jeux lui ont échappé. La victoire aussi. En revanche, niveau interrogations, Caroline Garcia et le tennis féminin français ont fait carton plein.