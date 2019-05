La route d'un premier Roland-Garros ne s'annonce pas de tout repos pour la numéro un mondiale, Naomi Osaka. La Japonaise, si elle a hérité d'un premier tour abordable face à la Slovaque, Anna Karolina Schmiedlova, retrouvera ensuite Jelena Ostapenko, titrée Porte d'Auteuil en 2017 ou Victoria Azarenka, ancienne demi-finaliste à Paris. Plus tard, elle pourrait affronter Madison Keys (N.14) ou Caroline Garcia (N.24) avant possiblement Serena Williams (N.10) en quarts et la tenante du titre, Simona Halep (N.3), en demi-finale. Du côté des Françaises, Caroline Garcia (N.24), affrontera Mona Barthel au 1er tour alors que Jessika Ponchet, qui attend Belinda Bencic (N.15) et Pauline Parmentier face à Kiki Bertens (N.4) n'ont pas été gâtées. Un seul choc 100% tricolore avec Kristina Mladenovic face à Fiona Ferro.

Comme souvent, Roland-Garros s’annonce très ouvert côté féminin, tant les candidates crédibles au titre sont nombreuses. A commencer par la tenante du trophée, Simona Halep. Tête de série numéro 3, la Roumaine devrait tracer sa route sans trop de difficultés jusqu’aux quarts de finale où un choc potentiel l’attend face à Petra Kvitova. Opposée à l’Australienne Ajla Tomljanovic pour commencer, elle pourrait retrouver la Française Chloé Paquet, invitée par l’organisation et actuellement en demi-finale à Strasbourg, au 2e tour.

Un parcours miné pour Osaka

Halep partage la partie haute du tableau avec la numéro 1 mondiale Naomi Osaka qui reste sur deux titres en Grand Chelem à New York et Melbourne. Mais la terre battue est un vrai défi pour la Japonaise dont le début de tournoi ressemble à un champ de mines. Si elle triomphe dès le 2e tour de Victoria Azarenka ou Jelena Ostapenko, la Grecque Maria Sakkari, récente demi-finaliste à Rome, l’attendra potentiellement au 3e tour. Osaka pourrait ensuite être opposée à Madison Keys ou Caroline Garcia en huitième de finale si tout se passe bien.

La Lyonnaise, qui accumule des victoires cette semaine à Strasbourg, a de quoi viser la deuxième semaine à Paris, mais elle devra vraisemblablement se défaire de Madison Keys au 3e tour. De l’autre côté du tableau, Kristina Mladenovic, si elle l’emporte d’entrée face à sa compatriote Fiona Ferro, doit viser au moins le 3e tour potentiellement contre Karolina Pliskova, tête de série numéro 2 et sacrée à Rome la semaine dernière. La Tchèque partage la partie basse du tableau avec la Néerlandaise Kiki Bertens (opposée à Pauline Parmentier d’entrée), victorieuse à Madrid et autre prétendante au titre.

Et Serena Williams dans tout ça ? Si son genou tient la route, elle devrait passer sans trop de difficultés ses deux premiers matches mais pourrait se heurter dès le 3e tour à la jeune Canadienne Bianca Andreescu, victorieuse à Indian Wells plus tôt dans l’année, mais qui ne compte pas un seul match officiel sur terre battue à son actif. Ensuite, l’Américaine a potentiellement rendez-vous avec Ashleigh Barty en huitième, avant un éventuel choc des reines du circuit contre Naomi Osaka en quart.

Les huitièmes de finale théoriques

Naomi Osaka (Jap/N°1) – Madison Keys (E-U/N°14)

Serena Williams (E-U/N°10) – Ashleigh Barty (Aus/N°8)

Simona Halep (Rou/N°3) – Qiang Wang (Chi/N°16)

Aryna Sabalenka (Bel/N°11) – Petra Kvitova (Rtc/N°6)

Sloane Stephens (E-U/N°7) – Elina Svitolina (Ukr/N°9)

Belinda Bencic (Sui/N°15) – Kiki Bertens (Hol/N°4)

Anastasija Sevastova (Let/N°12) – Angelique Kerber (All/N°5)

Caroline Wozniacki (Dan/N°13) – Karolina Pliskova (Rtc/N°2)