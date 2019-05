Duel de reines et French touch : Tout savoir sur la journée de jeudi

Le match du jour : Osaka - Azarenka

Un choc entre l'actuelle numéro un mondiale et un ex-patronne du classement WTA. Un choc entre deux joueuses ayant chacune remporté deux titres du Grand Chelem. Naomi Osaka incarne le présent et l'avenir, Vika Azarenka un passé avec lequel elle aimerait renouer le fil. Ce duel constitue en tout cas l'incontestable affiche de cette journée de jeu. A bientôt 30 ans, la Biélorusse tente de retrouver un peu de sa splendeur passée. Classée 43e mondiale, elle a frappé un premier coup au premier tour en sortant la gagnante de l'édition 2017, Jelena Ostapenko. Peut-elle enchaîner en déboulonnant la lauréate des deux derniers Majeurs ?

Naomi Osaka tient sans doute les clés de ce match dans sa raquette. Difficile à cerner depuis son sacre en Australie, son coup de blues de la fin de l'hiver et sa séparation avec son entraîneur, Sasha Bajin, la Japonaise a été tout aussi difficile à suivre lors de son premier match ici. Face à Anna Karolina Schmiedlova, qui a servi à deux reprises pour le match, elle est passée à deux points de la défaite. Avoir vu le précipice d'aussi près peut-il paradoxalement l'aider à se libérer ? Il le faudra face à Azarenka qui, sur un match, peut valoir bien mieux que son classement.

On a aussi hâte de voir

Ils ont régalé mardi. On va les revoir avec plaisir ce jeudi. Eux, ce sont Eliott Benchetrit, Grégoire Barrère et Antoine Hoang. Comme Corentin Moutet, ils font souffler un vent de fraicheur sur le tennis français. Cela peut-il continuer ? Ce sera dur en tout cas alors que se profilent Dusan Lajovic, Karen Khachanov et Fernando Verdasco face à eux. Mais après tout, Moutet a bien eu la peau de Pella…

Alexander Zverev n’a pas réussi l’entrée en lice rêvée, lundi. Cinq sets à batailler face à John Millman mais une confiance qui ne semblait pas ébranlée après-coup. Face à Mikael Ymer, principal espoir renouveau au sein d'un tennis suédois en berne, on attend du mieux de la part du 5e joueur mondial.

On s’est régalé avec Benoit Paire et Pierre-Hugues Herbert dans le duel tricolore du jour, mercredi. On remet ça jeudi avec Monfils – Mannarino ?

Trois stats à avoir en tête

2. Adrian Mannarino reste sur deux victoires face à Gaël Monfils. Le Val d’Oisien mène même 2-1 dans les confrontations entre les deux hommes. De bon augure pour lui ? Pas vraiment. Manna et La Monf’ se sont affrontés trois fois sur gazon, dont deux à Wimbledon.

7. C’est le nombre de victoires glanées par Lucas Pouille depuis le début de la saison. Sept succès, dont… 6 obtenues en Grand Chelem (5 à Melbourne, 1 à Roland). Atypique.

40. A 40 ans et 101 jours, Ivo Karlovic est devenu mardi le premier quadragénaire à remporter un match en Grand Chelem depuis Jimmy Connors à l'US Open en 1992. Ils ne sont que deux à avoir accompli cette performance au cours des quarante dernières années. Le Croate affronte l'Australien Jordan Thompson jeudi pour une place en 16es de finale.

On se demande…

Combien de Français seront au troisième tour dans le tableau masculin ? Benoît Paire, Corentin Moutet et Nicolas Mahut ont déjà validé leurs billets. Il y en aura au moins un quatrième. La demi-douzaine semble raisonnablement envisageable.

Alexander Bublik a fait le malin, lundi face à Rudolf Molleker. Refera-t-il le coup du service à la cuillère sur le Chatrier et face à Dominic Thiem ?

Y aura-t-il plus de monde sur le Lenglen que sur le Chatrier ce jeudi ? On est prêt à prendre les paris.

Le point météo

Journée encore un peu tristounette sur Paris. De l'humidité, avec possibilité de bruine le matin et d'averses l'après-midi. Mais elles seront faibles et ne devraient pas perturber outre mesure le programme du jour. Température maximale : 21 degrés.

