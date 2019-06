Fête française sur le Chatrier, Zverev pour une confirmation : tout savoir sur la journée de samedi

Le match à suivre

On appelle ça un test. Après une entame de tournoi des plus compliquées face à John Millman, Alexander Zverev s'était voulu rassurant en lançant à qui voulait bien l'entendre que sa première partie de saison n'avait pas été si mauvaise que ça. Jeudi, il a joint le geste à la parole en s'imposant facilement face à Mikael Ymer. "J'ai assez bien tapé la balle, mes frappes étaient très agressives et ça a été un très bon match pour moi. Je crois que le match aurait pu être encore plus facile que ce que le score montre. Au bout du compte, je crois que je commence à vraiment bien jouer."

Ça tombe bien puisque samedi, il aura affaire à Dusan Lajovic. S'il a eu du mal à confirmer son étonnante odyssée et sa finale de Masters 1000 à Monte-Carlo alors que la suite de son printemps fut moins accomplie, le Serbe n'en reste pas moins un client plus sérieux pour l'Allemand.

Mais le principal adversaire de l'actuel numéro 5 mondial est peut-être lui-même. Durant le début de saison, Sascha a été perturbé par des soucis d'ordre personnels, qui lui ont fait balbutier son tennis pendant de longues semaines, si bien qu'on avait fini par oublier que Zverev avait d'autres soucis à régler, sur les tournois du Grand Chelem où il reste bloqué à une petite accession en quart de finale. C’était d'ailleurs ici même et il y a un an.

Vidéo - "Si Zverev garde cette position sur le terrain, il ne gagnera pas de Grand Chelem" 01:53

On a aussi hâte de voir…

Monfils – Hoang, aussi. Autant pour le premier nommé que pour l'étonnante wild card tricolore qui réussit jusque-là un parcours exceptionnel. Cerise sur le gâteau, la fête française est prévue sur le Chatrier en troisième rotation.

Sofia Kenin est américaine. Et âgée de 20 ans. Samedi, elle aura le droit à Serena Williams et… au Chatrier. Et la plus impatiente n'est pas celle que vous pensez… "Nous devions jouer en Fed Cup ensemble. Mais j'avais manqué ce match-là, regrette Serena. Je connais bien son jeu. Elle a très bien joué en Australie. J'ai déjà vu ses matches. J'ai vraiment hâte."

Naomi Osaka est assurée de rester à la première place du classement WTA à l'issue de Roland-Garros. C'est à près la seule certitude qu'elle a après deux premiers tours rock and roll. A chaque fois menée une manche à rien, elle a dû cravacher. Haussera-t-elle le ton face à Kateřina Siniaková.

Vidéo - Osaka - Azarenka : Les temps forts 02:38

Trois stats à avoir en tête…

0. Novak Djokovic n'a jamais perdu en Grand Chelem face à un joueur aussi mal classé que Salvatore Caruso, qui est 147e mondial et que le Serbe défie samedi. La pire défaite du numéro 1 ? Contre Denis Istomin, en Australie (2e tour en 2017). L'Ouzbek pointait au 117e rang à l'ATP.

0 (bis). On ne veut pas lui porter le mauvais œil ou imaginer que son match face à Pablo Cuevas est parti pour durer mais Dominic Thiem n'a jamais joué de cinquième set à Roland.

4+3. Anna Blinkova est la reine des retournements de situation. Au premier tour, face à Gasparyan, elle était menée 4-0 dans le troisième set. Face à Garcia, 3-0. A chaque fois, la Russe, 117e mondiale, est revenue. Mental.

Vidéo - Et Garcia a fini par couler : les temps forts de son élimination 02:46

On se demande

Djokovic va-t-il faire un récital face à Caruso ?

Fognini - Bautista Agut, on est parti pour cinq sets ?

Andrea Petkovic est-elle la reine du suspense ? L'Allemande a gagné ses deux premiers tours 7-5 puis 8-6 au troisième set : Ashleigh Barty est prévenue…

Le point météo

Il fera chaud, très chaud, sur le sud-ouest parisien. Une petite pointe à 29 degrés est attendue. Sortez l'écran total et les chapeaux.