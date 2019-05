Gasquet et Tsonga ont touché leurs limites du moment

Gasquet n'a pas tenu la distance

Pas de miracle pour Richard Gasquet. Avec très peu de matches sous le coude depuis six mois, le Biterrois n'attendait pas grand-chose de son Roland-Garros. Il le savait, il n'avait pas la caisse pour tenir la distance durablement dans cette quinzaine. Après un bon premier tour face à Mischa Zverev (victoire en trois sets), Gasquet est tombé sur un os mercredi avec le solide Argentin Juan Ignacio Londero, qui s'est logiquement imposé en quatre sets (6-2, 3-6, 6-3, 6-4) en 2h14 de jeu.

L'ancien numéro un tricolore était le seul Français à avoir atteint au moins le troisième tour du tableau masculin ces huit dernières années sur la terre battue parisienne. C'est son pire Roland-Garros depuis 2010 et une élimination dès le premier tour face à Andy Murray. Il revenait alors, déjà, d'une longue absence. Mais avec le poids des ans, le retour s'avère plus laborieux encore aujourd'hui. S'il n'a pas démérité contre Londero, on n'a jamais vraiment senti que ce match pouvait échapper à l'Argentin, qui a constamment effectué la course en tête.

Revenu à un set partout, Gasquet a ensuite entrevu la perspective d'une cinquième manche lorsqu'il a mené 3-0 dans le quatrième acte. Mais ce fut le dernier soubresaut. Derrière, Londero a débreaké, puis rebreaké pour plier ce match dès la quatrième manche sur le court numéro un. Gasquet, lui, aura trop peu servi de premières balles (seulement 54%) pour ne pas s'exposer continuellement sur sa mise en jeu. Il s'arrête donc là, sans doute pas plus que déçu que cela compte tenu du contexte.

Vidéo - Londero - Gasquet : les temps forts 02:43

Tsonga a trop gâché

"Je sens que je rejoue plutôt bien mais j'ai encore du mal à traduire ça en match", avait confié Jo-Wilfried Tsonga après son premier tour victorieux. Traduction sur le court Philippe-Chatrier mercredi où, sans démérité, l'ancien numéro 5 mondial a payé son manque de repères et de confiance pour déboulonner Kei Nishikori. Malgré le gain du premier set, le Manceau a cédé en quatre manches, toutes achevées sur le même score : 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Tsonga peut tout de même nourrir quelques regrets puisque, dans les deux derniers sets, il a signé le premier break pour mener 2-0 dans le troisième et 3-0 dans le quatrième. Mais son service n'a pas eu l'efficacité habituelle. Il a ainsi gagné à peine 60% des points sur sa première balle dans les deux derniers sets. Trop souvent sous pression sur ses engagements, le Sarthois a logiquement fini par lâcher. Nishikori était globalement trop solide pour lui.