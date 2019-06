Il pleut à Roland : tous les matches du jour reportés à jeudi

Il n'y aura pas de match ce mercredi à la Porte d'Auteuil, au grand dam des passionnés qui avaient pris leur billet pour assister aux quarts de finale de Novak Djokovic et consort. L'information a été officialisée cet après-midi par la direction du tournoi de Roland-Garros, la faute aux fortes pluies qui s'abattent depuis le début de journée sur la région parisienne.

Les billets intégralement remboursés

C'est une constante tous les ans aux Internationaux de France, où le mauvais temps gâche souvent la fête, même si cette édition 2019 avait été épargnée et baignée de soleil jusqu'à mardi. Mais si Vondrousova et Konta chez les femmes, ainsi que Federer et Nadal chez les hommes, ont réussi à passer entre les gouttes pour obtenir leur ticket pour le dernier carré, ça ne sera pas le cas des joueurs qui devaient s'affronter aujourd'hui.

Sont ainsi reportés à demain le quart entre Madison Keys et Ashleigh Barty, celui entre Simona Halep et Amanda Anisimova, ainsi que le choc Djokovic-Alexander Zverev et la confrontation entre Dominic Thiem et Karen Khachanov. Dans son communiqué, la fédération française de tennis rassure néanmoins ceux qui ont été privés de tennis ce mercredi : les billets datés du 5 juin seront remboursés dans leur intégralité.

Par ailleurs, la direction va permettre à tous ceux qui avaient acheté un billet pour ce mercredi d'accéder gratuitement au court Suzanne-Lenglen jeudi- "dans la limite des places disponibles" précise le communiqué -mais également aux courts annexe "sans perdre le remboursement".