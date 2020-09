Tennis

Il y a 40 ans, Roland sacrait deux légendes du tournoi : Björn Borg et Chris Evert

ROLAND-GARROS - A quelques jours du début de l'édition 2020 du tournoi du Grand Chelem parisien, nous vous proposons un voyage dans le temps et l'histoire du tournoi. En 1980, deux légendes décrochaient le ainsi le titre dans les tableaux des simples messieurs et dames : Björn Borg et Chris Evert.

