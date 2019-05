Le court numéro 1 de Roland-Garros vit ses dernières heures et il sera regretté. Car l'ambiance qui règne sur cette arène aux dimensions idéales a vraiment quelque chose d'unique. On le sait depuis longtemps, mais à chaque nouvelle bataille mémorable, cette sensation ne cesse de bluffer. Avant d'être rasé après cette édition 2019, le 1 s'offre cette semaine ses ultimes instants de vie. Lundi, Jérémy Chardy et Kyle Edmund ont bastonné pendant quatre heures, dont une bonne partie au crépuscule, avant d'être stoppés sur décision du juge arbitre à 5-5 dans le dernier set.

Le public, encore nombreux peu avant 21h30, n'a pas franchement goûté cette décision. "Il m'entraîne, au bout de la nuit. C'est Jé-ré-my Char-dy !", a-t-il même chanté dans le dernier set. Mais la lumière avait toutefois sérieusement commencé à décliner. Dommage, car la rencontre méritait de s'achever dans cette atmosphère si particulière du début de soirée. Il n'y avait pas eu de break dans ce cinquième set, même si Chardy s'est procuré deux occasions de prendre le service du Britannique à 2-2. Las, sur l'une d'elles, son retour de coup droit après une seconde balle d'Edmund est resté dans la bande.

30 aces pour Chardy

Mené une manche à rien puis deux sets à un, le Palois aura constamment couru après le score, dans les sets comme dans ce dernier acte où Edmund a servi en premier. S'il a été breaké à cinq reprises (il a pris six fois le service d'Edmund de son côté), Chardy a tout de même servi le plomb, cumulant 30 aces au moment de l'interruption. Il ne sera pas aisé pour les deux joueurs de reprendre à froid mardi, et sans droit à l'erreur. Kyle Edmund reprendra sur son service, et sous pression.

Après Nicolas Mahut contre Marco Cecchinato dimanche et Pierre-Hugues Herbert face à Daniil Medvedev lundi après-midi, Jérémy Chardy tente d'être le troisième joueur français à faire tomber une tête de série en cinq manches dans ce premier tour du tableau masculin. Il n'a plus été battu d'entrée sur la terre battue de la porte d'Auteuil depuis 2010 et une défaite face Lleyton Hewitt. Il est sur un fil, et a semblé touché physiquement, même si son adversaire n'était pas très fringant non plus. Mais plus qu'au physique, c'est bien au mental que se jouera cette rencontre mardi.