On les avait laissés dos à dos. A 5-5 dans la cinquième manche. Il était 21h30. On les a retrouvés mardi. Sur les coups de 12h30, sous un ciel à peine plus clair puisqu'à la nuit avait succédé les nuages et la menace de pluie. La nuit n'a pas porté bonheur à Jérémy Chardy qui s'est incliné en deux petits jeux (7-5) face à Kyle Edmund. A peine dix minutes et quelques coups de plus et l'affaire était entendue. Le Français, qui n'avait jamais fait la course en tête lundi et ce mardi, pourra nourrir des regrets.

La folie n'a pas eu le temps de s'emparer de l'arène du numéro 1, la pluie non plus. Jérémy Chardy avait déjà rangé ses raquettes. Efficace sur sa mise en jeu la veille (30 aces), le Français n'a pas réussi à remettre le bras en marche ce midi. Et Edmund en a évidemment profité, menaçant rapidement le Palois. 15-30, 15-40. Deux balles de match, une seule à suffi parce qu'un dernier coup droit de Chardy est allé mourir dans la bande du filet. Dommage.