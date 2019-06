La paire Mladenovic-Babos en finale du double

Kristina Mladenovic est devenue vendredi N.1 mondiale en double après s'être qualifiée, aux côtés de la Hongroise Timea Babos, pour la finale de Roland-Garros. Mladenovic est la deuxième Française à atteindre ce rang après Julie Halard, il y a 18 ans.

Avec sa paire formée avec Babos, "Kiki", qui a battu vendredi en demi-finale la paire Mertens-Sabalenka 6-2, 6-1, affrontera en finale la paire chinoise Duan-Zheng. La Française a déjà remporté le double dames à Roland-Garros, en 2016, à l'époque associée à Caroline Garcia. Les deux Tricolores se sont ensuite brouillées et ont mis un terme à leur duo début 2017. Plus de deux ans plus tard, elles ont finalement rejoué ensemble en demi-finale de Fed Cup face à la Roumanie.