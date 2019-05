Roland-Garros EN DIRECT : Del Potro mené, Zverev en contrôle

12h09 : RAPPEL

12h06 : BENCHETRIT GERE

Très solide Benchetrit sur le court numéro 7. Le Français mène désormais deux sets à zéro face à Cameron Norrie (6-3, 6-3).

12h03 : FOGNINI TRANQUILLE

Joueur et en jambes, Fabio Fognini s'est offert le premier set sur le Simmone-Mathieu face à son compatriote Seppi (6-2). Mieux, il a déjà fait le break dans le deuxième (2-0).

Fabio FogniniGetty Images

12h : ZVEREV OFFRE LE DEBREAK

Il était bien lancé dans son match mais, au moment de conclure le set sur son service, Zverev a craqué. Sur une double faute, l'Allemand offre le debreak à Millman. 5-5 dans le premier set.

11h53 : BREAK D'ENTREE POUR DEL POTRO

Réaction immédiate de Juan-Martin Del Potro. Plus aggressif en retour, l'Argentin est allé chiper le break d'entrée dans le deuxième set et mène désormais 3-0.

11h43 : DEL PO VA COURIR APRES LE SCORE

Juan Martin Del Potro, demi-finaliste l'année passée, est déjà en difficulté. Face à Nicoolas Jarry qui joue crânement sa chance, la Tour de Tandil a cédé le premier set (6-3).

11h42 : BENCHETRIT POINTE EN TËTE

Premier set solide conclu par Elliot Benchetrit (6-3). Malgré un dernier jeu accroché, il est resté très calme et plein d'autorité pour pointer en tête.

11h37 : BENCHETRIT BIEN PARTI

Premier Français sur les cours ce mardi, Elliot Benchetrit, qualifié, a commencé du bon pied son duel face à Cameron Norrie. Le Français sert pour le set (5-3).

11h29 : ZVEREV DEROULE

Sur le Central, Alexander Zverev est tranquille. L'Allemand a déjà breaké Millman et fait la course en tête (3-1) dans le premier set.

Alexander Zverev lors du Masters 1000 de MadridGetty Images

11h22 : DEL POTRO PAS AU MIEUX

Début compliqué pour Juan Martin Del Potro sur le Lenglen. L'Argentin a été breaké d'entrée par Jarry et est désormais mené 3-0 dans la première manche.

11h15 : C'EST PARTI POUR CETTE 3e JOURNEE.

11h10 : CA DEVRAIT DEMARRER !

Ca tape la balle sur tous les courts, les joueurs sont encore au stade de l'échauffement. Cela devrait pouvoir démarrer. Jusqu'à quand ? That is the question...

11h : LE PROGRAMME

Trois affiches majeures à suivre pour démarrer la journée : Millman-Zverev sur le Central, Jarry-Del Potro sur le Lenglen et le duel italien Fognini-Seppi sur le Simonne-Mathieu.

10h56 - LE POINT METEO

C'est la grande crainte de la journée Porte d'Auteuil : la pluie. A 11h, malgré des averses matinales, tout est en place pour démarrer à l'heure. Léger vent mais pas encore de nuage menaçant.

10h35 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct la troisième journée à Roland-Garros. Une nouvelle fois, le menu est alléchant : Lucas Pouille et Gaël Monfils entrent en lice.