5. Roland n'est pas habitué à la hiérarchie

Un dernier carré en or massif pour Roland-Garros. Novak Djokovic (1), Rafael Nadal (2), Roger Federer (3) et Dominic Thiem (4), soit les quatre premiers joueurs au classement ATP et les quatre premières têtes de série du tournoi, ont tous validé leur présence pour les demi-finales de cette édition 2019 entre mardi et jeudi.

Si voir le trio Djokovic-Nadal-Thiem à ce stade du tournoi n’est pas une surprise, la présence de Federer et ses 37 ans en est une toute petite. Si le Suisse avait montré des signaux positifs à Madrid et Rome, l’exigence de la surface restait une inconnue pour le Bâlois. Une inconnue finalement rapidement balayée : Federer joue à un excellent niveau à Paris.

C’est la cinquième fois seulement dans l’ère Open que Roland-Garros accueille en demi-finales les quatre têtes de série du simple messieurs après les éditions 1984, 1985, 2006 et 2011. C’est donc la deuxième fois de la décennie après 2011.

1984 : John McEnroe (1), Ivan Lendl (2), Jimmy Connors (3), Mats Wilander

1985 : John McEnroe (1), Ivan Lendl (2), Jimmy Connors (3), Mats Wilander

2006 : Roger Federer (1), Rafael Nadal (2), David Nalbandian (3), Ivan Ljubicic (4)

2011 : Rafael Nadal (1), Novak Djokovic (2), Roger Federer (3), Andy Murray (4)

2019 : Novak Djokovic (1), Rafael Nadal (2), Roger Federer (3) et Dominic Thiem (4)

Novak Djokovic - Roland Garros 2019Getty Images

6. Une hiérarchie enfin respectée

On n’avait plus vu les quatre premières têtes de série en demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem depuis six années et l’édition 2013 de l’Open d’Australie. Un chiffre surprenant à l’heure d’une domination prolongée du dit "Big Four" (Federer, Nadal, Djokovic, Murray). A l’époque, Novak Djokovic (1), Roger Federer (2), Andy Murray (3) et David Ferrer (4) avaient fait respecter la hiérarchie.

4. Le classement ATP fait loi

Pour la première fois depuis l’Open d’Australie 2012, les quatre premiers joueurs au classement ATP, à savoir Novak Djokovic (1), Rafael Nadal (2), Roger Federer (3) et Dominic Thiem (4), se sont qualifiés pour les demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem.

7. Les trois géants enfin réunis en demie

Sept ans d’attente pour revoir les géants. C’est la première fois depuis Roland-Garros 2012 que le trio Djokovic-Nadal-Federer se retrouve dans le dernier carré de Roland-Garros, mais aussi en Grand Chelem. Un chiffre qui apparaît comme improbable, mais qui est bien vrai.

A l'époque Djokovic avait dominé Federer (6-4, 7-5, 6-3). Nadal avait battu David Ferrer (6-2, 6-2, 6-1) avant de s’imposer en finale sur deux jours face au Serbe (6-4, 6-3, 2-6, 7-5).

4. Thiem dans la cour des grands à Roland

Dominic Thiem a pris un abonnement prolongé avec le dernier carré de Roland-Garros. L’Autrichien a validé face à Karen Khachanov sa quatrième qualification de rang pour les demi-finales.

Il a rejoint des noms prestigieux qui avaient également la clé de la régularité à la porte d'Auteuil : Björn Borg (1978, 1979, 1980, 1981), Mats Wilander (1982, 1983, 1984, 1985), Ivan Lendl (1984, 1985, 1986, 1987), Jim Courier (1991, 1992, 1993, 1994), Juan Carlos Ferrero (2000, 2001, 2002, 2003) et Andy Murray (2014, 2015, 2016 et 2017). Bonne nouvelle pour lui, tous ces joueurs, sauf Murray, ont gagné Roland-Garros. Djokovic (6), Nadal (5) et Federer (5) ont fait mieux.