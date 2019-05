En Grand Chelem, la vie est belle pour Lucas Pouille. Après son épopée australienne achevée sur une demi-finale, le Français s’est tranquillement qualifié pour le second tour Porte d’Auteuil en domptant Simone Bolelli en trois sets (6-3, 6-4,7-5) et moins de deux heures de jeu. Au prochain tour, il affrontera le vainqueur du duel opposant Martin Klizan à Mikhail Kukushkin. Et vu le niveau affiché sur le Suzanne Lenglen ce mardi, pas de raison de paniquer.

La saison du Nordiste est un joli paradoxe. Avec ce succès, il porte à 7 son nombre de victoires sur le circuit ATP cette saison. Dont six en Majeurs. Pour le reste, c’est plutôt soupe à la grimace. Pourtant, c’est bien le Pouille en mode Grand Chelem qui a bravé la pluie pour dominer l’Italien. Bien plus précis, bien plus autoritaire et surtout plus concentré, le natif de la Grande-Synthe n’a pas mis longtemps à prendre la mesure de celui qui avait su poser problème à Nadal l’année passée.

Des breaks dans des timings parfaits

Le temps de se mettre dans le rythme, Pouille a breaké au meilleur moment possible dans le premier set, à 4-3 et n’a pas tremblé au moment de conclure (6-3) avec notamment un coup droit retrouvé. Sur sa lancée, il s’est offert le break d’entrée pour garder les commandes et rapidement pointer en tête (6-3, 6-4).

En face, Bolelli a été aussi inconstant que brillant. Bien plus accrocheur dans la dernière manche, l’Italien aura essayé de s’accrocher. Mais, maître du timing, Pouille a su pointer le bout de son nez au moment opportun, à 5-5. Un jeu blanc conclu sur un service gagnant et c’est tout le clan du Nordiste qui s’est levé. Car Pouille a regagné. Pas si fréquent que cela cette saison.