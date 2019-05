Moutet sur son 4e set tendu : "J'ai essayé de ne pas panqiuer"

Imaginez une seconde que Corentin Moutet se soit incliné face à Guido Pella, mercredi, en ayant mené deux sets à un et 5-0 dans le quatrième set. Et en ayant eu, en prime, deux balles de match. L'idée a traversé l'esprit de pas mal de monde lorsque le jeune Français a dilapidé cet énorme capital pour voir l'Argentin recoller à 5-5 avant de bénéficier de deux balles de break dans la foulée. Tout le monde y a donc pensé. Sauf le principal intéressé. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fini par s'en sortir, en pliant ce quatrième set et ce match.

Malgré l'avis de tempête, Moutet a essayé de garder le cap tant bien que mal. "J'ai essayé de ne pas paniquer, dit-il. Je savais ce que j'avais à faire. A 5-5, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en remette un peu plus." Mais comment a-t-il pu se retrouver dans cette situation après avoir mené 5-0 ? "Il n'y a pas de grande explication, juge l'élève d'Emmanuel Planque. Contre ce type de joueurs, il n'y a pas beaucoup de marge. Si on en fait un tout petit peu moins, la différence se fait vite. Lui a un peu mieux joué, moi un peu moins bien et ça défile."

Vidéo - De la maîtrise et une grosse frayeur : comment Moutet a fait tomber Pella 02:59

Finalement, son mérite est peut-être plus grand encore que s'il avait conclu tranquillement sur son service à 5-1. "J'ai tout tenté dans le dernier set pour revenir mais ça n'a pas suffi malheureusement", concède Guido Pella, qui a expliqué avoir souffert du dos durant la rencontre. "Je n'ai pas pu jouer mon meilleur tennis, j'étais gêné au service notamment. Mais il a mieux joué que moi de toute façon, alors je n'ai pas trop de regrets", a toutefois tempéré l'Argentin.

Si Corentin Moutet a pu s'éviter une grosse cagade en fin de rencontre, c'est sans doute aussi parce que c'était à Roland-Garros. "Le public m'a vraiment aidé, assure le jeune Français. Je tiens à le remercier, parce qu'il est formidable avec nous, notamment quand ça va un peu moins bien." Ce qui n'a pas échappé non plus à Guido Pella : "Affronter un joueur français à Roland-Garros, c'est très différent de le jouer ailleurs. Ils adorent jouer ici, la foule est à fond derrière eux. Je pense que ça nivelle les valeurs entre les joueurs."

Premier joueur français à se hisser au troisième tour dans ce tournoi, Corentin Moutet aura quoi qu'il arrive très largement justifié la wild-card attribuée (tout comme Nicolas Mahut, d'ailleurs, qui l'a imité dans l'après-midi). Mais il aimerait bien ne pas s'arrêter là. Au prochain tour, un autre Argentin l'attend. Pas un cadeau non plus. Juan Ignacio Londero, vainqueur de Richard Gasquet, vit à 25 ans sa meilleure saison et il a décroché son premier titre en février, à Cordoba. "C'est un bon joueur de terre, encore un gros adversaire. Un beau défi à relever", conclut Moutet, loin de s'enflammer après sa victoire.