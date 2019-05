Après Rafael Nadal la veille, le Suzanne-Lenglen aura aussi eu droit à Novak Djokovic, jeudi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Serbe s'est encore moins attardé que Rafa face à son adversaire du jour Henri Laaksonen. Le 104e joueur mondial n'avait d'ailleurs jamais croisé la route du patron Djoko. Les salutations n'ont pas duré bien longtemps : 1h33, et l'affaire était dans le sac.

Djokovic n'a pas mis des plombes à prendre la mesure de son adversaire puisque dans le premier set, les quatre premiers jeux sont tombés dans l'escarcelle du Serbe. Le set a suivi. Sans que le numéro 1 mondial ne mette le pied sur le champignon (6-1). Laaksonen a bien essayé de s'accrocher dans la deuxième manche, en poussant un peu plus et en récupérant rapidement la mise en jeu qu'il venait de laisser filer (3-3). Mais il fut ramené à la raison dans la foulée (4-3). Trois jeux plus tard, Novak Djokovic avait pris le large.

La dernière manche ne changea rien à l'affaire. Un break d'entrée. Un break pour finir. Et le numéro 1 mondial a déroulé sans en rajouter. Les choses sérieuses, ce n'est pas pour tout de suite. Probablement pas pour le prochain tour d'ailleurs, puisque Novak Djokovic aura affaire au 147e joueur mondial, Salvatore Caruso. L'Italien s'est fait remarquer vendredi en éliminant sèchement Gilles Simon. Mais, sans manquer de respect à quiconque, la montagne qui l'attend est d'une autre altitude.