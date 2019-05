Du tac-au-tac. Après la qualification expéditive de Rafael Nadal sur le Central lundi, Novak Djokovic lui a répondu dans la foulée avec une victoire convaincante face à Hubert Hurkacz. Trois sets sans fioriture et moins de 1h36 de jeu (6-4, 6-2, 6-2). Comme Rafa. Preuve que les deux favoris du tournoi arrivent bel et bien lancés Porte d’Auteuil. Et ils semblent ne pas vouloir traîner. Au prochain tour, c’est Henri Laaksonen, lucky loser, qui devra se coltiner le Serbe. Clairement pas un cadeau.

L'année passée, il avait quitté Paris au fond du trou moralement après sa défaite face à Marco Cecchinato. On l’a retrouvé avec l’œil du Tigre et l’envie d’en découdre. Dans ce nouveau Central, Novak Djokovic n’a pas semblé perdu. Très affuté, le Serbe n’a eu aucune peine à prendre la mesure de son adversaire. Dès le premier jeu, Hurkacz s’est fait breaker. Symbole d’un match à sens unique mais pas dépourvu d’intérêt et d’enseignements.

Vidéo - Djokovic - Hurkacz : les temps forts 02:45

Sur certaines séquences, du grand Djoko

Sur certaines séquences, on a retrouvé du grand Djoko, défenseur infranchissable et avec une amortie retrouvée après son naufrage dans cet exercice en finale de Madrid face à Nadal. Seul petit point négatif, un service concédé au milieu du deuxième set. Plus une légère décompression qu’un réel coup de mou puisque le Serbe s’est vengé dans la foulée pour boucler ensuite le deuxième set (6-4, 6-2).

La dernière manche fut encore plus expéditive et malgré une certaine gêne oculaire provoquée par la terre battue, nécessitant l’utilisation de gouttes dans les yeux, le Djoker n’a connu aucun désagrement. Voilà donc un premier tour rondement mené et un message bien envoyé. Oui, Djoko est en mission. Et cela peut tourner en démonstration. Laaksonen sait à quoi s’en tenir.