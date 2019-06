La journée blanche de mercredi continue de faire des dégâts. Obligé de reprogrammer à jeudi les deux derniers quarts de finale du tableau féminin - Halep-Anisimova, Keys-Barty - ainsi que ceux du tableau messieurs - Djokovic-Zverev et Thiem-Khachanov - à cause des averses, le tournoi de Roland-Garros fait désormais face aux critiques quant à ses choix de programmation pour vendredi. C’est notamment la WTA, l’association professionnelle du circuit féminin, qui a fait savoir son mécontentement, jeudi soir, à travers un communiqué. Avant d'être imitée par Amélie Mauresmo.

Si les deux simples messieurs, Federer-Nadal et Djokovic-Thiem, ont bien été programmés sur le Central, les demies du tableau dames, initialement prévues jeudi, devront aller voir ailleurs et se jouer en même temps pour des raisons d’équité sportive. Dès 11h00, Ashleigh Barty et Amanda Anisimova débuteront leur duel sur le court Suzanne-Lenglen, pendant que Johanna Konta et Marketa Vondrousova évolueront sur le court Simonne-Mathieu. Forcément, c'est la visibilité sur place, malgré une opération spéciale avec la billetterie, et à la télévision qui va en prendre un coup. Pour la WTA, ce choix de placer les deux demies autre part que sur le Central a été vécu comme un affront.

Mauresmo monte au créneau

"Nous comprenons que la programmation ait été chamboulée par les conditions météo et la WTA comprend parfaitement les problèmes rencontrés pendant ce Roland-Garros", a écrit la WTA. "Nous sommes cependant extrêmement déçus par la programmation des deux demi-finales dames ailleurs que sur le Central. C’est un choix injuste et inapproprié. Les quatre joueuses présentes ont si bien joué et fait tellement d’efforts pour en arriver-là. Elles ont obtenu le droit d’évoluer dans le plus grand court."

La WTA a conclu son message par une petite pique en direction de l’organisation du Grand Chelem parisien. "On estime que d’autres solutions étaient possibles. Et cela aurait été dans le sens des spectateurs et aussi des joueurs."

Quelques heures après, c'est Amélie Mauresmo qui a passé un coup de gueule sur son compte Twitter. "La programmation des demi-finales féminines de demain est une honte pour notre tournoi !", a écrit l'ancienne joueuse. "Tout le monde est d'accord sur le fait que le match du jour est Federer-Nadal. Mais quel message envoyons-nous en prenant la décision de mettre les deux demi-finales femmes à 1h00 sur les courts 2 et 3 du stade ? Aucun match féminin sur le Central ! "

La Française ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. "C'était pourtant simple d'ouvrir le Lenglen en plus du Chatrier et de faire les deux matches des femmes à 13h00, suivi des deux matches des hommes. Et rembourser si nécessaire ceux qui ne voulaient plus de leurs billets..."

Le tournoi avait annoncé ses intentions

Lors de sa conférence de presse donnée mercredi dernier pour annoncer le report de la journée, Guy Forget, le directeur du tournoi, avait particulièrement insisté sur le principe d'équité concernant les temps de récupération. Il avait aussi fortement laissé entendre que le déplacement des deux demies du simple dames figurait dans les options du tournoi.

"On étudie tous les scénarios possibles et on choisira le meilleur. Pour prendre une décision définitive, nous attendons d'avoir plus de détails concernant les prévisions météo de vendredi", avait expliqué le directeur du tournoi mercredi soir. "Ce que l'on veut éviter, c'est qu'une joueuse soit qualifiée pour la finale 24 heures avant l'autre."