Gaël Monfils a gagné son pari. Entré un peu avant 20h00 sur le court Philippe-Chatrier, le numéro 1 français est parvenu à se qualifier pour le 2e tour de Roland-Garros avant la tombée de la nuit, mardi. Il s’est imposé avec autorité face au Japonais Taro Daniel, 103e joueur mondial, en trois sets (très) secs (6-0, 6-4, 6-1) et 1h41 de jeu. Il y aura forcément un Français au 3e tour puisqu’il affrontera jeudi son compatriote Adrian Mannarino, vainqueur de l’Italien Stefano Travaglia après une grosse bataille de cinq sets (6-7, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2).

Le temps lui était compté, il a donc mis le turbo. Gaël Monfils a plus que rassuré pour son entrée en lice à Paris. Sorti dès le 1er tour à Rome voici deux semaines, le Parisien s’est montré déterminé et offensif pour son retour sur les courts, et Taro Daniel n’a pu suivre le rythme. Le Japonais a même été entraîné par la tornade pendant un set inaugural qui n’a duré que 23 minuscules minutes, avant de se reprendre.

Une faute directe dans le premier set

Monfils a tout fait pour étouffer son adversaire d’entrée : trouvant beaucoup de longueur et de lourdeur de balle, il l’a fait exploser rapidement. Concentré sur son objectif, il a dicté le jeu avec son coup droit, les deux pieds bien ancrés au sol pour donner de la puissance et de la vitesse à ses frappes. Le premier set a quasiment été parfait pour le Français, précis aussi bien au service qu’à la relance et qui n’a commis qu’une faute directe.

Emballé par ce début de match et pressé par le manque de luminosité, le Tricolore s’est quelque peu précipité dans le début du deuxième acte, permettant à Daniel de marquer son premier jeu par un break d’entrée. S’il est rapidement revenu au score (6-0, 2-2), Monfils a permis au Japonais d’entrer dans sa partie et de se montrer plus entreprenant. Contraint de défendre davantage, il a néanmoins su placer un nouveau coup d’accélérateur à 5-4 en sa faveur pour prendre le service adverse à sa 5e occasion et deux manches d’avance.

Totalement reboosté, Monfils a joué en roue libre dans le troisième set, prenant très peu de temps entre ses services pour s’imposer à la tombée de la nuit devant des spectateurs restés en nombre et ravis sur le Central. Il n’aura pas gâché d’énergie sur ce 1er tour et serait bien inspiré de poursuivre sur ce rythme en première semaine s’il le peut.