Elle a "serré les dents et croisé les doigts", selon ses dires. Avec un sens certain de la formule, Caroline Garcia a résumé son deuxième tour, remporté mercredi face à Aliaksandra Sasnovich. Si le score et le déroulement du match laissent imaginer une soirée assez tranquille ou tout au moins maîtrisée, ils ne résument par totalement le début de soirée de la Française, qui a dû se défaire de la Biélorusse et faire fi d'un genou gauche récalcitrant.