Mercredi, à quelques hectomètres l'un de l'autre, Rafael Nadal et Dominic Thiem sont arrivés quasiment en même temps sur leur terrain de jeu respectif. Et on a pensé qu'ils ne s'éterniseraient pas, l'un sur le Chatrier, l'autre sur le Lenglen. Si Rafa a été plus qu'expéditif face à l'Américain Mackenzie McDonald, à qui il n'a laissé que quatre jeux, Dominic Thiem s'est montré bien plus généreux face à Jack Sock, 310e mondial. Le vainqueur de l'US Open s'est imposé lui aussi en trois manches (6-1, 6-3, 7-6) et affrontera Ruud ou Paul au prochain tour.

Longtemps, on pensa que l'affaire serait vite emballée. Un premier set conclu en sept jeux et moins de temps qu'il ne faut pour le dire (6-1). Un deuxième à peine moins maîtrisé (6-3). Et puis la troisième manche a ressemblé à un vrai combat entre Dominic Thiem et Jack Sock. L'Américain a eu le mérite de s'accrocher et de ne jamais lâcher, alors qu'il fut breaké deux fois au cours de la manche.

Highlights | Jack Sock - Dominic Thiem

Sock a perdu sa mise en jeu au troisième jeu ? Il l'a récupérée dans la foulée. Bis repetita dans le septième et le huitième jeu. A 4-4, les deux hommes ont filé vers la manche décisive dont Sock a bien longtemps tenu les rênes. A 5-2 puis 6-3, il a obtenu trois balles de set, que le récent roi de New York a effacé. Cinq points de suite remportés et Dominic Thiem a finalement eu raison de Sock (7-6). Rafael Nadal était déjà douché et rhabillé.

