Deux sets encaissés chacune. Deux défaites d’entrée. Et une quinzaine déjà finie. Alizé Cornet et Pauline Parmentier ont connu des destins similaires ce lundi au premier tour. Opposée à Kuzmova, la Niçoise n’a jamais trouvé la clé pour espérer mieux et s’est longtemps heurté à une joueuse adepte de variations en tous genres (6-4, 6-3). Parmentier, elle, n’a pas pu faire grand-chose face à Kiki Bertens, outsider pour la victoire finale (6-3, 6-4).

Alizé Cornet ne retiendra que cette statistique de son premier tour Porte d’Auteuil. Lundi, elle a disputé son 50e Grand Chelem de rang, un record parmi les joueuses encore en activé. Pour le reste, son match a ressemblé à un long calvaire, et elle n’est pas faite prier pour le signaler à de nombreuses reprises sur le court Simonne-Mathieu. Dépassée tactiquement et pas dans son assiette, elle s’est cependant accroché mais a connu trop de déchet, notamment sur ses jeux de service au premier set, pour espérer mieux.

Pour Parmentier, la donne était différente. Car face à Bertens, lauréate à Madrid, elle se devait de sortir un match d’exception. Mais la Néerlandaise était simplement trop forte. Un break par manche et le travail était fait. Clinique.