Qualifications : Ça passe pour Bourgue et Jacquemot ; Dodin, Georges, Yerolymos et Lim éliminées

Le premier tour des qualifications du tournoi s'est poursuivi ce mardi porte d'Auteuil. Chez les hommes, le Français Mathias Bourgue s'est défait en 1h48 et trois sets de l'Italien Matteo Viola (4-6, 6-1, 6-3), imité par Geoffrey Blancaneaux (Wild Card) qui est venu à bout de l'Italien Andrea Arnaboldi, en 2h19 malgré une grosse baisse de forme dans le second set (7-6 (7-5), 3-6, 6-3). De son côté, Enzo Couacaud s'est défait de la tête de série numéro 3, Paolo Lorenzi en trois sets et un peu plus de deux heures de jeu (4-6, 6-4, 6-0).

Sale journée en revanche pour les Françaises. Au terme d'un long combat de deux heures et demie de jeu, Myrtille Georges, 232e mondiale à la WTA, s'est inclinée en trois sets (2-6, 7-6 [3], 7-5) face à l'Américaine de 17 ans Whitney Osuigwe (n°122) quelques minutes après la défaite d'Océane Dodin, sèchement battue en deux sets par l'Américaine Allie Kiick (6-0, 6-4).

Myrtille Georges Getty Images

Jacquemot sauve le bilan des Bleues

Au coeur de l'après-midi, si la Suissesse Timea Bacsinszky a rapidement battu la Hongroise Fanny Stollar en deux sets (6-3, 6-4), la Française Loudmila Bencheikh (n°529) a été éliminée en deux sets secs (6-3, 6-2) par la Russe Anna Blinkova (n°120) tout comme Manon Leonard (n°594) (6-2, 7-6 [6]) face à la Japonaise Nao Hibino (n°123). A noter que si Margot Yerolymos a connu un dénouement similaire, la Martégale (n°342), valeureuse, s'est inclinée en trois sets (7-5, 4-6, 6-4) face à la Belge Greetje Minnen (n°150).

En fin de journée, la grisaille parisienne déteignait toujours sur la journée des Bleues avec l'élimination en deux sets (6-3, 6-1) d'Alizé Lim (n°406) face à l'Américaine Bernada Pera (n°83). La seule éclaircie a été l'oeuvre d'Elsa Jacquemot (n°862). A 16 ans, la Française s'est aisément débarrassée en deux sets (6-3, 6-1) de la Turque Basak Eraydin (n°213). Pour le dernier carré de ce tournoi de qualification, la jeune lyonnaise affrontera l'Allemande Antonia Lottner (n°149).

Vidéo - VIDEO - Le résumé de Pera - Lim 02:31

Vidéo - VIDEO - Le résumé de Lorenzi - Couacaud 02:31