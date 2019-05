Caroline Garcia (22e mondiale), s'est facilement qualifiée mardi pour le 2e tour de Roland-Garros en éliminant l'Allemande Mona Barthel (86e) 6-2, 6-4. Au prochain tour, la N.1 française affrontera une Russe: Anna Blinkova (117e et issue des qualifications) ou Margarita Gasparyan (65e).

Vidéo - Une bonne chose de faite pour Garcia 02:21

" Jamais facile de commencer "

"Il n'est jamais facile de commencer un Grand Chelem, d'autant plus Roland-Garros", a-t-elle commenté en soulignant sa satisfaction d'avoir gagné et vis à vis de "ce dernier revers qui est très bien parti". De son côté, sa compatriote Harmony Tan (265e et invitée) n'a pas pesé lourd face à l'Américaine Amanda Anisimova (51e) qui l'a battue 6-3, 6-1.