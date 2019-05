Roland-Garros EN DIRECT : Mahut sur sa lancée, duel 100% français entre Paire et Herbert

16h49 : FEDERER GAGNE LE PREMIER SET

Le Suisse n'a eu besoin que d'un break, à 4 partout, pour s'adjuger la première manche.

Suivre le live de la rencontre

16h46 : DOUBLE BREAK D'ENTRÉE POUR PAIRE

Benoît Paire a parfaitement négocié son début de match face à son compatriore Pierre-Hugues Herbert, à qui il a pris son service par deux fois, pour mener 3 jeux à rien désormais dans la première manche, et va désormais servir pour empocher un quatrième jeu de suite.

16h42 : REVIVEZ LA DEFAITE DE GASQUET EN VIDEO

Les meilleurs points du match entre Londero et Gasquet, perdu en 4 manches par le Français, sont à revoir ci-dessous.

Vidéo - Londero - Gasquet : les temps forts 02:43

16h37 : CILIC REMPORTE LA PREMIERE MANCHE 7-6 FACE A DIMITROV

Sans surprise, le match entre les deux joueurs est très accroché. Le Croate et le Bulgare ont pris chacun une fois le service de l'adversaire, mais c'est bien Cilic qui a pris le meilleur sur son adversaire au tie-break, remporté 7-3.

16h32 : DEBUT DU DUEL PAIRE-HERBERT

Les deux Français croisent le fer pour une place au troisième tour !

Suivre le live de la rencontre

16h24 : WAWRINKA EN BONNE VOIE

Le Suisse a remporté le premier set face à Christian Garin, 6 jeux à 1.

16h21 : 2 SETS 0 POUR MAHUT

Ca sent bon pour le Français, qui a récidivé et remporté le deuxième set 6-3 face à Philipp Kohlschreiber.

Suivre le live de la rencontre

16h19 : FEDERER, VERS UNE NOUVELLE DEMONSTRATION ?

Après avoir atomisé Sonego lors de son entrée en lice (6-2, 6-4, 6-4), dimanche, Roger Federer vient de commencer son match du deuxième tour face à Otte.

Suivre le live de la rencontre

16h15 : MLADENOVIC N'A PAS FAIT LE POIDS

Il n'y aura pas eu de miracle pour Kristina Mladenovic, sortie au deuxième tour, après un match à sens unique face à Petra Martic, 31e mondiale. La Croate s'impose en 2 sets (6-2, 6-1), après 1h05 de jeu. Elle retrouvera la numéro 2 mondial Pliskova au prochain tour.

16h05 : LE SUPERBE POINT DE NADAL

S'il ne s'est pas éternisé sur les courts aujourd'hui, lors de sa victoire en 3 sets face à Maden, Rafael Nadal a tout de même pris le temps de régaler le public, comme sur ce point.

Vidéo - Nadal n'est jamais battu : la preuve avec ce point sorti de nulle part 01:05

16h00 : TSONGA ÉLIMINÉ

Kei Nishikori s'impose en 4 sets (4-6, 6-4, 6-4, 6-4), après 3 heures et 2 minutes d'un combat intense où le Français aura fini par craquer face au numéro 7 mondial. Nishikori affrontera le Croate Djere lors du prochain match.

Vidéo - Tsonga était bien parti, il a moins bien fini : le résumé de son match face à Nishikori 02:52

15H50 : WAWRINKA AFFRONTE GARIN

Le vainqueur de l'édition 2015 et finaliste en 2017 fait face au Chilien Christian Garin sur le court numéro 1. Le match vient tout juste de démarrer.

15h45 : MLADENOVIC DÉPASSÉE

La 53e mondiale n'arrive pas à poser de problème à Petra Martic, qui a remporté le premier set haut la main (6-2), après 37 minutes de jeu.

15h38 : UN DUEL DE GROS BRAS ENTRE DIMITROV ET CILIC

Qui du Bulgare de 28 ans, qui n'a jamais passé le troisième tour de Roland-Garros, et du Croate, tête de série numéro 11 et quart de finaliste l'an passé, va s'imposer ?

Suivre le live de la rencontre

15h34 : MAHUT S'OFFRE LE PREMIER SET

Le Français n'a pas tremblé, et conclut parfaitement son jeu de service pour remporter la première manche face à Kohlschreiber (6-3).

15h32 : RICHARD GASQUET ÉLIMINÉ

C'est fini pour Richard Gasquet dans cette édition 2019 de Roland Garros. Le tricolore s'incline en 4 manches (6-2, 3-6, 6-3, 6-4) face à Juan Ignacio Londero, 78e mondial. L'Argentin affrontera Moutet au prochain tour.

15H29 : MAHUT COMMENCE BIEN

Opposé à Philipp Kohlschreiber, après son premier tour dantesque face à Marco Cecchinato, Nicolas Mahut mène 5-3 dans la première manche. Et va servir pour le set.

15h22 : GASQUET NE VA PAS BIEN NON PLUS

Alors qu'il menait 3-0 dans le 4e set, Richard Gasquet vient de perdre 5 jeux d'affilée... Londero n'est plus qu'à un jeu du match.

Suivre le live de la rencontre

15h18 : NISHIKORI PREND LE 3E SET, TSONGA DOS AU MUR

Double demi-finaliste à Roland-Garros, Tsonga est près de la sortie, après ce nouveau set perdu face à Nishikori (6-4), lors duquel il a craqué sur les points importants, après une belle bataille.

Suivre le live de la rencontre

15H10 : PLISKOVA ATTEND MLADENOVIC

La numéro 2 mondiale n'a fait qu'une bouchée de Kucova, facilement battue en 2 sets (6-2, 6-2), en 56 minutes à peine, grâce notamment à 29 coups gagnants (pour seulement 11 fautes directes). Elle pourrait retrouver Kristina Mladenovic au prochain tour, si la tricolore s'impose face à Martic, dans un match qui se déroule en ce moment même.

15h02 : MLADENOVIC ENTRE EN PISTE

La Française en est à l'échauffement, sur le court Suzanne-Lenglen, où elle s'apprête à affronter au 2e tour la Croate Petra Martic, la tête de série numéro 31 qui a sorti Ons Jabeur au tour précédent en deux sets.

14h50 : GASQUET MENÉ 2 SETS À 1

Ca va mal pour Richard Gasquet sur le court numéro 1. Le 39e au classement ATP, qui a perdu le troisième acte de son duel face à Juan Ignacio Londero (6-3), est désormais mené deux sets à un.

Suivre le live de la rencontre

14H47 : NADAL A FAIT DURER LE SUSPENSE, MAIS S'IMPOSE EN 3 MANCHES

Breaké à deux reprises dans le dernier set, Rafael Nadal finit par s'imposer en 3 set (6-1, 6-2, 6-4) face à Yannick Maden, 114e mondial. L'Espagnol retrouvera au troisième tour Goffin, qu'il a battu lors des 3 premières confrontations entre les deux joueurs sur terre battue.

14H35 : GOFFIN IMPÉRIAL FACE À KECMANOVIC

En 1h49 et trois sets (6-2, 6-4, 6-3), le Belge, tête de série numéro 27 et probablement futur adversaire de Rafael Nadal, s'est facilement imposé face à Kecmanovic.

14H30 : MOUTET : "J'AI FAIT UN TRES BON MATCH"

Le Français, qualifié au troisième tour où il pourrait retrouver son compatriote Richard Gasquet, s'est montré très heureux de sa performance.

Vidéo - Moutet au troisième tour : "Un exploit ? Je n'aime pas trop ce mot" 01:34

14H20 : GASQUET DE RETOUR

1 set partout entre Gasquet et Londero désormais. Battu 6-2 dans la première manche, le tricolore l'a emporté 6-3.

Richard Gasquet lors du deuxième tour de Roland-GarrosGetty Images

14H18 : TSONGA RATTRAPÉ...

Le Manceau, breaké d'entrée, a vu Kei Nishikori prendre la deuxième manche (6-4), logiquement. Même si le Français a sûrement gagné le point du match, à voir ci dessous

Vidéo - Un rallye de fou conclu par un smash superbe : Tsonga a régalé le court Philippe-Chatrier 01:04

14h15 : PLISKOVA SUR LE COURT SIMONNE-MATHIEU

La numéro 2 mondiale vient de débuter son match face à la Slovaque Kristina Kucova. Va-t-elle réussir à égaler sa meilleure perfomance porte d'Auteuil (troisième tour, en 2018) ?

Suivre le live de la rencontre

14H05 : CA VA MIEUX POUR GASQUET

Le tricolore a breaké dans le deuxième set, où il mène 4-2, avant de servir, face à Londero.

Suivre le live de la rencontre

13H59 : TSITSIPAS AU TROISIEME TOUR

Le demi-finaliste de l'Open d'Australie cette année a eu besoin de 4 sets pour venir à bout du Bolivien Hugo Dellin (4-6, 6-0, 6-3, 7-5). Il atteint pour la première fois de sa carrière le troisième tour de Roland-Garros, où il affrontera le vainqueur du duel entre Carballes Baena et Krajinovic.

Vidéo - Tsitsipas, quatre sets pour une première 03:02

13h56 : NADAL CONTINUE SA BALADE

Il aura cette fois fallu 41 minutes à l'Espagnol pour remporter le 2e set, face au 114e mondial Yannick Maden. L'Allemand a cette fois réussi à prendre 2 jeux au taureau de Manacor.

Rafael Nadal sfida il tedesco Yannick Maden al secondo turno del Roland Garros. Nadal-MadenGetty Images

13h50 : PREMIER SET PERDU POUR GASQUET

Le Français a perdu 4 jeux de suite pour finalement s'incliner 6-2 dans la première manche, face à l'Argentin Londero.

Suivre le live de la rencontre

13H42 : MOUTET L'EMPORTE !

C'est fait pour Corentin Moutet, qui s'impose finalement 7-5 dans le quatrième set ! Le Français, 110e joueur mondial, bat la tête de série numéro 19 Guido Pella en 2 heures et 31 minutes (6-3, 6-1, 2-6, 7-5).

Vidéo - De la maîtrise et une grosse frayeur : comment Moutet a fait tomber Pella 02:59

13H39 : TSONGA ARRACHE LE PREMIER SET

Avec autorité, le Français, premier à perdre sa mise en jeu dans ce match, est revenu, et s'offre le set sur un break blanc (6-4).

Suivez le live de la rencontre

13h29 : MOUTET CRAQUE

Alors qu'il s'est procuré deux balles de matches sur le service de son adversaire, le tricolore vient de nouveau de perdre sa mise en jeu, et ne mène plus que 5-4 dans le 4e set... Guido Pella va servir désormais.

13h24 : TSONGA BREAKE

Le Français est désormais mené 4-3 par Nishikori. Le Japonais va servir pour confirmer le break.

Suivez le live de la rencontre

13h22 : GASQUET EN PISTE

Vainqueur de Mischa Zverev au premier tour en trois sets, Richard Gasquet a démarré son match face à l'Argentin Londero sur le court numéro 1.

Suivez le live de la rencontre

13H20 : MOUTET FAIT DURER LE PLAISIR

Alors qu'il menait 5-0 dans le 4e set, Corentin Moutet s'est fait légèrement rattrapé par Guido Pella, qui n'est plus mené que 5-2, service à suivre.

Suivez le live de la rencontre

13H16 : LES TEMPS FORTS DE LA QUALIFICATION DE MUGURUZA

La Lauréate de l'édition 2016 de Roland-Garros est passée sans encombre contre la Suédoise Larsson (victoire en deux sets, 6-4, 6-1), voici les plus beaux moments de son match.

13H15 : NADAL EMPOCHE TRES FACILEMENT LE PREMIER SET

L'Espagnol n'a eu besoin que de 38 minutes pour l'emporter 6-1 lors de la première manche face à Yannick Maden, 114e mondial.

13H12 : PARRY SORTIE, MAIS PAS SANS PANACHE

Vidéo - Un marathon dingue et un smash raté : Parry s'est au moins offert le point du match 00:50

13H08 : STEPHENS PASSE AU TROISIEME TOUR

La finaliste de l'an passé n'a pas tremblé face à l'Espagnole Sorribes Tormo et s'impose en deux sets (6-1, 7-6).

Vidéo - Sorribes n'a pas pu rivaliser contre Stephens 02:58

13H03 : CA COMMENCE BIEN POUR TSONGA

Le Français mène 2 jeux à 1 dans le premier set face à Nishikori, et il a déjà l'air bien en jambes.

12H57 : TOUT ROULE POUR NADAL

L'Espagnol mène déjà 4-0 dans le premier set.

12H52 : TSONGA EN PISTE SUR LE CHATRIER

Jo-Wilfried Tsonga entre en lice sur le Chatrier. Il affronte Kei Nishikori, 5e à l'ATP.

Suivez le live de la rencontre.

12H46 : MOUTET PERD LE TROISIÈME SET

Moutet a coulé dans ce troisième set qu'il perd 6-2. Pendant ce temps, Tsitsipas mène 3-1 dans le troisième set.

12H37 : NADAL CA COMMENCE

Le deuxième tour commence pour Rafael Nadal, N°2 mondial qui affronte Yannick Maden sur le Lenglen.

12H33 : C'EST TERMINÉ POUR PARRY

Diane Parry, est éliminée au deuxième tour par Elise Mertens, 20e mondial (6-1, 6-3).

Mertens, trop forte pour Parry

12H32 : TSITSIPAS S'EST RÉVEILLÉ

C'est la bulle pour Dellien qui vient de prendre 6-0 par un Tsitsipas survolté.

12H30 : CA DEVIENT COMPLIQUÉ POUR PARRY

Parry perd à nouveau son service, Mertens sert désormais pour le match à 5-3.

12H26 : PELLA DÉROULE

Moutet semble de plus en plus en difficulté dans ce troisième set, et ça fait 3-0 pour Pella !

Corentin Moutet lors de l'édition 2019 de Roland-Garros.Eurosport

12H21 : MOUTET PERD SON SERVICE

Il n'a pas réitéré ses deux bons débuts de sets, Moutet est breaké d'entrée dans le troisième set.

12H18 : PARRY NE LACHE RIEN

La Française ne compte pas laisser filer le match et recolle à 3-3 dans le deuxième set.

12H13 : DOUBLE BREAKE POUR TSITSIPAS

Ca fait désormais 3-0 pour Tsitsipas dans le deuxième set. C'est terminé pour Larsson, éliminée en deux sets par Muguruza (6-4, 6-1).

12H07 : TSITSIPAS SE REPREND

Tsitsipas a pris le service de son adversaire dès le début du deuxième set, et ça fait 2-0. Moutet emporte le deuxième set (6-1) !

12H04 : MOUTET DÉROULE

Le Français fait le show sur le court N°7, et mène désormais 5-1 dans le deuxième set.

11H58 : DELLIEN PREND LE PREMIER SET

Gros retournement de situation ! Tsitsipas perd le premier set après avoir breaké d'entrée de jeu (4-6).

11H54 : FEDERER VOUS EXPLIQUE LE REVERS SLICÉ EN 60 SECONDES

Vidéo - Federer a 60 secondes pour vous expliquer... le revers slicé 00:58

11H52 : MUGURUZA MÈNE

Garbine Muguruza a remporté le premier set contre Johanna Larsson (6-4) et mène 2-0 dans le second.

11H49 : MOUTET POURSUIT SUR SA LANCÉE

C'est la grande forme pour Moutet qui breake, encore une fois, son adversaire dès le début du second set.

11H42 : LE PREMIER SET POUR MOUTET, TSITSIPAS DEBREAKÉ

Corentin Moutet a expédié le premier set en 35 minutes (6-3). Dellien est parvenu à débreaker Tsitsipas et a pris l'ascendant dans le premier set (4-3). Ca se complique pour Parry qui a perdu le premier set (6-1).

11H39 : SVITOLINA PREMIÈRE QUALIFIÉE DU JOUR

Elina Svitolina est la première qualifiée de la journée pour le troisième tour. Elle a profité de l'abandon de sa compatriote Kateryna Kozlova, touchée aux côtes. Muguruza a été passée sur le Lenglen, Nadal jouera bien en deuxième match de la journée.

11H32 : MOUTET REBREAKE

Le Français reprend l'avantage dans le premier set et mène désormais 4-2. De son côté Mertens a pris l'avantage sur Parry (4-0 au premier set), et Tsitsipas sert à 3-2.

11H29 : LE POINT METÉO

Contrairement à hier, la météo devrait être clémente, pas de pluie à l'horizon !

11H25 : MC ENROE A UN MESSAGE POUR KYRGIOS...

11H23 : MOUTET DEJA DEBREAKÉ

Le break d'avance de Moutet n'a pas duré très longtemps. Pella a debreaké et est revenu à 2-2 dans le premier set.

11H19 : CA COMMENCE MOINS BIEN POUR PARRY

Diane Parry, seulement 16 ans et déjà au second tour de Roland-Garros, a été breakée dès le début du match par son adversaire Elise Mertens.

Vidéo - "Diane Parry est le plus gros espoir du tennis français" 01:04

11H16 : TSITSIPAS ET MOUTET BREAKENT D'ENTRÉE

Le Grec, qui affronte Hugo Dellien, a volé dès le début du match le service de son adversaire, tout comme Moutet qui mène désormais 2-0 dans le premier set.



11H11 : C'EST PARTI POUR MOUTET SUR LE COURT N°7, PARRY SUR LE 14 ET TSITSIPAS SUR LE SIMONNE-MATHIEU

Tout savoir sur la journée de mercredi

Le programme de mercredi

11h05 : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct la quatrième journée à Roland-Garros. Une nouvelle fois, le menu est alléchant : Stefanos Tsitsipas, Diane Parry, Corentin Moutet, Rafael Nadal, Roger Federer...