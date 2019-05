Roland-Garros EN DIRECT : Serena et Zverev qualifiés, Hoang défie Verdasco, Benchetrit dans le dur

15H47 : GARCIA ENTRE EN PISTE

La numéro 1 française a fait son entrée sur le court Philippe-Chatrier, sous les applaudissements nourris des spectateurs. Caroline Garcia affronte Anna Blinkova, une Russe de 20 ans, 117e mondiale, au deuxième tour.

15H44 : INFATIGABLE, CARUSO A DÉGOÛTÉ SIMON

Vidéo - Caruso - Simon : les temps forts 02:55

15H40 : ZVEREV PASSE EN TROIS SETS

Pas de marathon cette fois pour Zverev. S'il a eu du mal à finir, et qu'il a dû chercher ce troisième set au tie break après avoir servi pour le match un peu plus tôt, Alexander Zverev s'est imposé en trois manches (6-1, 6-3, 7-6) face à Mikael Ymer. La pépite suédoise n'a rien pu faire face à l'Allemand, et c'est lui qui a offert la victoire à son adversaire sur sa 23e faute directe de la partie.

15H38 : HSIEH PREND LES DEVANTS

La Taïwanaise mène un set à zéro désormais, grâce à ses 19 coups gagnants. Elle s'impose 6-4 en près de 40 minutes dans le premier set.

15H34 : BENCHETRIT MENÉ DE DEUX SETS

Lajovic a pris le deuxième set, sur le même score que le premier (6-3). Benchetrit est dos au mur désormais.

15H31 : SERENA WILLIAMS EXPÉDITIVE

À peine 1h07, et Serena Williams est déjà au troisième tour. La qualifiée Kurumi Nara n'a jamais pu inquiéter la tête de série numéro 10, vainqueure en deux manches (6-3, 6-2), avec pas moins de 10 aces et 36 coups gagnants. Elle affrontera Sofia Kenin en 16e de finale.

15H29 : ZVEREV N'ARRIVE PAS À CONCLURE

Alors qu'il servait pour le match, le 5e joueur au classement ATP a perdu sa mise en jeu, et se retrouve désormais mené par Ymer dans le troisième set (6-5).

15H23 : LA PASSE DE DEUX POUR DJOKOVIC

L'obtention de la deuxième manche aura été un peu plus longue (37 minutes), mais l'essentiel est là pour Djokovic, qui mène désormais 2 sets à 0 face au Suisse Henri Laaksonen (6-1, 6-4).

15H19 : UN VETERAN SUR LE COURT NUMERO 13

Deux jours après qu'il est devenu le 2e joueur de l'histoire à remporter un match en Grand Chelem à plus de 40 ans (seul Jimmy Connors l'avait fait), Ivo Karlovic défie Jordan Thompson.

15H10 : C'EST PARTI ENTRE HSIEH ET PETKOVIC

La Taïwanaise et l'Allemande s'affrontent en ce moment sur le court numéro 14.

15H05 : FORTUNE DIVERSE POUR LES FRANCAIS

Alors que Antoine Hoang s'est imposé lors du premier set face à un Verdasco qui part trop à la faute, Elliot Benchetrit a perdu la première manche face à Dusan Lajovic. Le premier a conservé son break, et même s'il a loupé une balle de set, il a fini par s'imposer (6-4). Benchetrit, lui, a perdu 6-3.

15H00 : WILLIAMS S'ADJUGE LA PREMIERE MANCHE

Kurumi Nara n'arrive pas à poser de problème à Serena Williams. La 238e au classement WTA n'a commis qu'une faute directe, mais c'est l'Amércaine qui fait le jeu, et l'emporte logiquement 6-3 en un peu moins de 40 minutes.

14H58 : BEGU PASSE AU TROISIEME TOUR

La 116e mondiale Irina Begu s'est imposée en 3 sets face à Karolina Muchova (1-6, 6-3, 6-4), en 1h54. Elle affrontera au prochain tour l'Américaine Anisimova.

14H57 : OSAKA, LA BATTANTE

Vous vous demandez comment Naomi Osaka a fait pour s'imposer une nouvelle fois après avoir été menée 1 set à rien ? La réponse en vidéo ci-dessous.

Vidéo - Osaka - Azarenka : Les temps forts 02:38

14H55 : RETOUR SUR LA VICTOIRE COMPLIQUÉE DE THIEM

L'Autrichien a dû batailler jusqu'au 4 set face à Bubblik, avant de passer au troisième tour. Retour en vidéo sur sa victoire.

Vidéo - Face au fantasque Bubblik, Thiem a dû s'arracher pour avancer 02:58

14H52 : BENCHETRIT DANS LE DUR

L'autre Français actuellement en plein match, Elliot Benchetrit, vient lui d'être breaké par Lajovic, qui mène 4-2 et va servir pour se rapproche du gain de la première manche.

14H48 : HOANG A BREAKÉ

Le Français continue sur sa lancée, et réalise un petit exploit déjà face à Fernando Verdasco, à qui il a chipé son jeu de service au cœur de la première manche, où il mène désormais 4-3, service à suivre.

14H46 : UN ZVEREV EXPRESS ?

Comment lors de son premier tour, Alexandre Zverev a empoché les deux premiers sets, lors de son duel face au Suédois Mickael Ymer (6-1, 6-3). Le tout en 1h08. Mais Ymer pourra-t-il refaire le coup de Millman, qui avait poussé l'Allemand à disputer un cinquième set ?

14H44 : DJOKOVIC FACILE

Le numéro 1 mondial n'a pas fait de détail pour commencer, avec un taux impressionnant de 92% de points gagnés derrière sa première balle. Il empoche la première manche 6-1 en 23 minutes face à Henri Laaksonen. Il ne fallait pas être en retard sur le court Suzanne-Lenglen.

14H41 : BENCHETRIT FACE À UN DÉFI DE TAILLE

Un autre Français commence son match du deuxième tour, il s'agit d'Elliot Benchetrit, 273e au classement ATP, qui affronte le redoutable Dusan Lajovic sur le court numéro 7.

14H39 : GILLES SIMON QUITTE ROLAND GARROS

C'est terminé pour le Français cette année à Roland Garros. Trop maladroit (41 fautes directes) face au qualifié Salvatore Garuso, le tricolore dit au revoir à la porte d'Auteuil après un match à sens unique (6-1, 6-2, 6-4). Caruso pourrait retrouver Djokovic après-demain.

14H35 : DJOKO EN MODE TERMINATOR

Le Serbe mène déjà 5-0 dans le premier set, après seulement 15 minutes de jeu...

14H32 : POUR OSAKA, CE SERA SINIAKOVA

Surprise dans le tableau féminin à nouveau, puisque la 42e mondiale Katerina Siniakova a dominé la tête de série numéro 29 Maria Sakkari sur le court numéro 7. La Grecque s'est inclinée après un combat de 3h10, en trois sets (7-6, 6-7, 6-3). Siniakova retrouvera la numéro 1 mondiale au prochain tour.

14H31 : COMMENT ALEXANDROVA S'EST OFFERT STOSUR

Les images de joies de la Russe, qui a battu l'Australienne en trois sets, ainsi que son match, son à revoir ci-dessous.

Vidéo - Alexandrova - Stosur : les temps forts 02:52

14H25 : RETOUR SUR LA QUALIFICATION DE CUEVAS

La victoire de l'Argentin a été plus rapide que prévu, notamment à cause de l'abandon de son adversaire Kyle Edmund, tombeur de Jérémy Chardy au tour précédent. On vous propose de revoir tout ça en vidéo.

Vidéo - Cuevas - Edmund : les temps forts 02:59

14H23 : DJOKOVIC POUR CONFIRMER

Facile vainqueur de Hurkacz au premier tour (6-4, 6-2, 6-2), le numéro 1 mondial Novak Djokovic s'attaque à Henri Laaksonen sur le court Suzanne-Lenglen.

14H18 : C'EST PARTI POUR ANTOINE HOANG

Le Français, 146e joueur mondial, qui a gagné mardi le premier match de sa vie à Roland-Garros, à 23 ans, s'attaque à un gros morceau sur le court numéro 1 : Fernando Verdasco, l'Espagnol, redoutable sur terre battue et tête de série numéro 23.

14H15 : SERENA WILLIAMS FAIT SON ENTRÉE SUR LE PHILIPPE-CHATRIER

La tête de série numéro 10, sacrée trois fois à Roland Garros, affronte aujourd'hui dans ce match du deuxième tour la Japonaise Kurumi Nara. Les deux joueuses viennent de faire leur entrée sur le court, début de la partie dans quelques instants.

14H11 : BENCIC S'IMPOSE FINALEMENT FACE À SIEGEMUND

Le match, interrompu hier par la nuit, aura finalement été vite conclue par la 15e joueuse au classement WTA. Terrible pour l'Allemande Laura Siegemund, qui avait tenu la dragée haute à son adversaire hier, et qui a été balayé aujourd'hui. Alors qu'on avait repris à 4 partout dans le troisième set, Siegemund a été breakée d'entrée, avant de voir la Suissesse remporter sa mise en jeu, et le match (4-6, 6-4, 6-4).

14H09 : BARTY PASSE SANS TREMBLER

Ashleigh Barty n'a pas traîné face à Danielle Rose Collins, et termine son match du deuxième tour en 1h20, et deux sets (7-5, 6-1). La tête de série numéro 8 affrontera soit Petkovic, soit Hsieh au prochain tour.

Vidéo - Barty - Collins : les temps forts 02:53

14H06 : LE PREMIER SET POUR ZVEREV

L'Allemand, tête de série numéro 5, a commencé son match face à l'espoir suédois Ymer du bon pied. Impérial, il s'impose en 28 minutes dans le premier set 6-1. Avec 83% de points gagnés derrière sa première balle, et 10 coups gagnants, Zverev semble en jambes.

13h59 : OSAKA PASSE UNE NOUVELLE FOIS EN TROIS SETS

La Japonaise passe de nouveau après un combat en 3 manches, qui aura duré cette fois 2h50 ! Azarenka était revenue dans le troisième set, mais elle finit par s'incliner sur un retour trop long (4-6, 7-5, 6-3). La numéro 1 mondiale passe pour la troisième fois de sa carrière en 16e de finale à la porte d'Auteuil.

13H57 : SCHWARTZMAN ÉLIMINÉ



C'en est fini pour l'Argentin, quart de finaliste l'an passé, qui n'a pu enrayer sa mauvaise dynamique de la veille, et s'incline en 4 sets face à son compatriote Leonardo Mayer (4-6, 6-3, 6-4, 7-5). Avec 58 coups gagnants, Mayer s'est aussi appuyé sur son service (15 aces au final).

Vidéo - Mayer - Schwartzman : les temps forts 02:54

13H49 : LES TEMPS FORTS DE LA CONFRONTATION CIRSTEA-BOLSOVA

C'est Bolsova qui s'est imposée dans cette rencontre, en deux sets (7-6, 7-6).

Vidéo - Bolsova - Cirstea : les temps forts 03:03

13H48 : AZARENKA RESTE EN VIE

La Biélorusse a repoussé une balle de match sur le service de son adversaire, avant de débreaker une première fois. Menée 5-2 dans le troisième set, elle s'apprête à servir désormais.

13H43 : C'EST PARTI POUR ZVEREV

Difficile vainqueur de Millman au premier tour (7-6, 6-3, 2-6, 6-7, 6-3), le 5e joueur à l'ATP Alexander Zverev a commencé son match face au Suédois Ymer sur le court Simonne-Mathieu.

13h39 : THIEM L'EMPORTE FINALEMENT EN 4 SETS !

L'Autrichien, en difficulté, a terminé en trombe en remportant 4 jeux d'affilée pour s'imposer face à Alexander Bublik (6-3, 6-7, 6-3, 7-5). Le Kazakh, 91e mondial, n'a pas à rougir puisqu'il a mis le finaliste de la dernière édition en difficulté, pour sa première à Roland Garros.

13H33 : CARUSO REMPORTE LE 2E SET

Gilles Simon ne trouve pas la solution face à l'Italien, qui s'est de nouveau baladé au cours de la deuxième manche. Le voilà tout près d'une qualification au troisième tour (6-1, 6-2).

13H31 : RETOUR SUR L'ÉLIMINATION DE SABALENKA

La tête de série numéro 11 a été éliminée ce matin par l'Américaine Anisimova, victorieuse en deux sets (6-4, 6-2). Revivez les moments forts de cette partie.

Vidéo - Anisimova - Sabalenka : les temps forts 02:54

13H29 : C'EST REPARTI ENTRE SCHWARTZMAN ET MAYER

Le match entre les deux Argentins, qui avait été interrompu hier puisque la nuit tombait, a repris à 3 partout dans la 4e manche. Pour rappel, c'est Mayer qui mène 2 sets à 1 (4-6, 6-3, 6-4, 3-3).

13h26 : ASHLEIGH BARTY FAIT RESPECTER SON RANG, POUR L'INSTANT

L'Australienne, tête de série numéro 8, a acquis le premier set (7-5), après 51 minutes de jeu, malgré 18 fautes directes, elle s'appuie sur sa solidité derrière sa première balle (83% de points gagnés).

13H22 : ALEXANDROVA POURSUIT SA ROUTE

La Russe Ekaterina s'est qualifiée pour les 16es de finale au dépend de Samantha Stosur. Elle a battu la finaliste de l'édition 2010 en trois sets (3-6, 6-1, 6-4), et retrouvera l'Espagnole Bolsova au prochain match, où elle pourrait obtenir son premier ticket pour un quart de finale de Grand Chelem en carrière.

13H16 : LES TEMPS FORTS DE LA QUALIFICATION DE SWIATEK

La Polonaise, 104e mondiale, est parvenue pour la première fois de sa jeune carrière (elle a 18 ans) à atteindre le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem, en battant la Chinoise Wang en deux sets (6-3, 6-0).

Vidéo - Swiatek - Wang : les temps forts 02:09

13H13 : CA NE VA PAS MIEUX POUR THIEM

L'Autrichien est désormais mené 4-1 dans la 4e manche, alors qu'il mène 2 sets à 1 face à Bublik, après 2h05 de jeu.

13H10 : ET SIMON EST DEJA BREAKÉ DANS LE DEUXIEME SET...

Après avoir encaissé un violent 6-1 dans le premier acte, le Français Gilles Simon a déjà perdu son jeu de service face à Caruso, et est mené 2-0 dans la seconde manche.

Gilles SimonGetty Images

13H06 : OSAKA REVIENT À UN SET PARTOUT !

Elle refait le coup ! Comme lors du premier tour, la numéro 1 mondiale Naomi Osaka a pris le deuxième set, après avoir concédé le premier face à Victoria Azarenka. Après avoir perdu sa mise en jeu en milieu de set, la Japonaise a breaké par deux fois pour finalement l'emporter 7-5.

13h01 : EDMUND ABANDONNE, CUEVAS AU 3E TOUR

Le Britannique, amoindri physiquement, a été obligé d'arrêter son match face à Pablo Cuevas au début du 3e set (7-6(3), 6-3, 2-1). L'Uruguayen rejouera le 3e tour comme 2015, 2016 et 2017.

Il affrontera le vainqueur du duel entre Thiem et Bublik. Le finaliste 2018 mène deux manches à une face au Kazak sur le Central, mais il a concédé le break au début du 4e set.

12h58 : SET CARUSO !

Mal embarqué, Gilles Simon n'est pas parvenu à redresser la barre face à Salvatore Caruso sur le court numéro 14. L'Italien a facilement empoché la première manche (6-1) en 37 minutes.

12h56 : THIEM PASSE A DEUX SETS A UN

Après la perte du second set au tie break, Dominic Thiem s'est repris et empoche le troisième set sur le score de 6-3. L'Autrichien a débuté son match sur le Philippe-Chatrier depuis 1h47.

12h50 : SUR LE SIMONNE-MATHIEU, ZVEREV VA DÉBUTER

12h48 : ENTAME TRES COMPLIQUÉE POUR SIMON

C'est très très dur pour Gilles Simon sur le court numéro 14. Le Français est mené 5-0 dans la première manche par Salvatore Caruso, issu des qualifications !

12h45 : DÉBREAK OSAKA !

Alors qu'elle était menée d'un set et d'un break, Naomi Osaka a refait son retard dans la seconde manche. Son superbe duel face à Victoria Azarenka, ancienne demi-finaliste sur la terre battue parisienne, prend désormais une autre tournure. Les deux joueuses sont à 4-4 dans la deuxième manche.

Naomi Osaka au 2e tour à Roland-Garros 2019Getty Images

12h40 : 7-6, 6-3 POUR CUEVAS

Tout va bien pour Pablo Cuevas. L'Urugurauyen mène deux manches à rien face à la tête de série numéro 28, le Britannique, Kyle Edmund.

12h36 : BREAK CARUSO !

Surprise sur le court numéro 14 puisqu'après avoir lui-même eu l'opportunité de prendre le service de son adversaire, Gilles Simon a lâché le sien et est mené 2-0 par son adversaire italien.

12h31 : UN SET PARTOUT ENTRE ALEXANDROVA ET STOSUR

Alors qu'elle avait lâche le premier set, Ekaterina Alexandrova a égalisé face à Samantha Stosur (3-6, 6-1).

12h25 : C'EST PARTI POUR SIMON !

Gilles Simon a débuté son match du deuxième tour sur le court 14 face à l'Italien, Salvatore Caruso. Celui-ci est classé 147e à l'ATP, un obstacle a priori à la portée de la tête de série numéro 26.

Gilles SimonGetty Images

12h24 : LE SET POUR BUBLIK FACE A THIEM !

Stupeur sur le Suzanne-Lenglen ! Alors qu'il avait refait son break de retard et qu'il a obtenu une balle de set dans le jeu décisif, Dominic Thiem voit Alexander Bublik revenir à hauteur (6-3, 6-7).

12h23 : BREAK AZARENKA !

Ça va de plus en plus mal pour Naomi Osaka sur le Suzanne-Lenglen ! La Japonause est désormais menée d'un set et un break par Victoria Azarenka.

12h20 : ANISIMOVA ÉLIMINE SABALENKA

C'est déjà fini pour cette édition 2019 pour la tête de série numéro 11, Aryna Sabalenka. La Biélorusse a été éliminée par l'Américaine de 17 ans seulement, Amanda Anisimova. Cette dernière s'est imposée en deux manches, 6-4, 6-2.

Amanda AnisimovaGetty Images

12h16 : TIE BREAK POUR THIEM DEVANT BUBLIK

Dominic Thiem et Alexander Bublik sont aux prises dans un tie break sur le Philippe-Chatrier.

12h09 : UN TOUR SUR LES COURTS ANNEXES

Samantha Stosur, finaliste 2010 à Roland, a remporté la première manche devant la Russe, Ekaterina Alexandrova (6-3) et est menée 2-1 dans la seconde manche. Un set à zéro aussi pour Katarina Siniakova (7-6) face à Maria Sakkari et pour Pablo Cuevas devant Kyle Edmund (7-6).

Pablo Cuevas lors du tournoi ATP d'EstorilGetty Images

12h07 : DEBREAK POUR THIEM

Alors qu'il servait pour le gain de la deuxième manche, Alexander Bublik, a été incapable de conclure et l'Autrichien revient à 5-4, service à suivre.

12h05 : QUALIFICATION DE SWIATEK !

Iga Swiatek, 18 ans vendredi, réalise déjà la performance de la matinée à Roland-Garros ! La Polonaise, 104e à la WTA, a éliminée la tête de série numéro 16, la Chinoise, Wang Qiang, en deux manches 6-3, 6-0. Pour son premier 3e tour en Grand Chelem, elle affrontera Daria Kasatkina (N.21) ou Monica Puig.

12h00 : BUBLIK A UN JEU DE LA DEUXIÈME MANCHE

Ça ne va pas fort pour Dominic Thiem sur le Suzanne-Lenglen. Après avoir dominé facilement le fantasque Alexander Bublik dans le premier set, l'Autrichien est mené 5-2 dans le deuxième.

11h58 : LE SERVICE A LA CUILLERE DE BUBLIK !

Vidéo - Bublik s'offre un service à la cuillère et le point contre Thiem 00:20

11h52 : Pendant ce temps-là sur le Philippe-Chatrier, Alexander Bublik a breaké Dominc Thiem (N.4) dans la deuxième manche et mène 3-1 avec le service à suivre.

11h48 : PREMIERE MANCHE AZARENKA !

Après avoir menée 4-0, la Biélorusse, ancienne demi-finaliste à Roland-Garros, empoche le premier set devant l'actuelle numéro un mondiale, Naomi osaka (6-4) !

11h47 : Les Hits de mercredi !

Vidéo - Les Hits du jour: "Après la caméra, l'arbitre ?! Tsitsipas file un mauvais coton" 05:23

11h43 : UN TOUR SUR LES COURTS ANNEXES

Sur les autres courts, on note qu'Iga Swiatek, qui fêtera ses 18 ans vendredi, mène une manche à rien devant Wang Qiang, tête de série numéro 16, (6-3). Elle a fait le break en tout début de deuxième set (1-0). Amanda Anisimova, l'Américaine de 17 ans, a pris le premier set face à Aryna Sabalenka (6-4).

11h41 : OSAKA REVIENT

Plus qu'un break de retard pour Naomi Osaka ! Menée 4-0, la Japonais est revenu à 5-3 face à Victoria Azarenka et sert même à l'instant pour revenir à 5-4 et mettre la pression sur l'ancienne numéro un mondiale.

11h33 : PREMIER SET POUR DOMINIC THIEM !

L'Autrichien empoche cette manche 6-3 en seulement 24 minutes de jeu.

Dominic Thiem lors de Roland-Garros 2019Getty Images

11h26 : OSAKA OUVRE SON COMPTEUR

Le premier jeu pour Naomi Osaka qui n'est plus menée "que" 4-1.

11h25 : BUBLIK FAIT LE SHOW !

Sur le Central, Alexander Bublik vient de servir à la cuillère face à Dominic Thiem ! Le Kazakh a gagné le point et le jeu mais est toujours mené 4-2 par l'Autrichien, tête de série numéro 4 de Roland-Garros.

11h21 : AZARENKA S'ENVOLE !

Double break pour Azarenka face à Osaka ! La 43e joueuse mondiale mène 3-0 et service à suivre. La Japonaise va-t-elle encaisser un nouveau 6-0 après celui du 1er tour face à Anna Karolina Schmiedlova ?

11h17 : LE TOP 5 DE MERCREDI

Pour se faire plaisir, voici le top 5 de la journée de mercredi à Roland-Garros

Vidéo - Le top 5 points de mercredi : Nadal avait le compas dans l'oeil, Dimitrov s'est retrouvé 02:03

11h12 : BON DÉPARTS POUR THIEM ET AZARENKA

Le break d'entrée pour Victoria Azarenka sur le Lenglen ! La Biélorusse mène 1-0 face à Naomi Osaka, numéro un mondiale. Dominic Thiem aussi a fait le break face à Alexander Bublik (2-0).

11h06 : C'est parti pour Osaka et Azarenka sur le Lenglen, et pour Thiem sur le Central, face à Bublik.

TOUT SAVOIR SUR LA JOURNEE DE JEUDI

11H00 : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct la cinquième journée à Roland-Garros. Au programme aujourd'hui : un choc Osaka- Azarenka, Thiem, Djokovic, Zverev, et de nombreux Français, dont Monfils et Mannarino, qui s'affrontent sur le Suzanne-Lenglen, ou Caroline Garcia.