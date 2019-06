Durant sa jeunesse, Karen Khachanov idolâtrait Juan Martin Del Potro. Ce lundi, il l’a battu. Plus en jambes et globalement plus entreprenant sur l’ensemble de la partie, le joueur de 23 ans a en effet pris le meilleur sur son aîné en huitième de finale du tournoi de Roland-Garros. Victorieux en quatre sets et plus de trois heures de jeu (7-5, 6-3, 3-6, 6-3), le Russe sera pour la première fois au rendez-vous des quarts lors d’un Grand Chelem. Il y affrontera Dominic Thiem (N.4).

Les spectateurs du court Suzanne-Lenglen pensaient sans doute assister à un duel de cogneurs. De ce point de vue, ils n’ont pas dû être déçus. Habitués à claquer des services supersoniques et des retours surpuissants, Karen Khachanov et Juan Martin Del Potro se sont rendu coup pour coup ce lundi. Longtemps, le bras de fer est resté indécis. L’Argentin a certes bénéficié de cinq balles de break durant la première manche, mais il n’en a converti aucune. Son jeune adversaire, lui, a été bien plus réaliste : sa première balle de set a été la bonne (7-5).

Vain sursaut pour Del Potro

Mis sur orbite, le Russe a véritablement pris l’ascendant à l’entame de la deuxième manche (treize points d’affilée). Pris à la gorge par un joueur qui s’est alors mis à réussir tout ce qu’il entreprenait, Del Potro a subi, sans trouver le moyen d’inverser la tendance. Plus mobile, plus incisif, plus inspiré surtout, le Moscovite a pris le contrôle des opérations et s’est logiquement adjugé ce deuxième set (6-3).

Mené 2-0 par un adversaire en pleine confiance et sûr de sa force, le vainqueur de l’US Open 2009 paraissait en fâcheuse posture. Le sursaut d’orgueil du 9e joueur mondial, appuyé par les encouragements d’un public qui avait pris fait et cause pour lui, a néanmoins permis de relancer le suspense (3-6). Mais il en fallait plus pour désarçonner la tête de série numéro 10, qui a repris sa marche en avant dès le début du quatrième set. Les coups de boutoir se sont enchaînés, et la Tour de Tandil a fini par abdiquer après trois heures d’un intense combat (7-5, 6-3, 3-6, 6-3). Pour la première fois de sa carrière, Khachanov disputera un quart de finale de Grand Chelem. Et pour espérer aller encore plus loin, il devra se défaire de Dominic Thiem.