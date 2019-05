Et si Roger Federer faisait son grand retour sur la terre battue du court Philippe-Chatrier dès dimanche ? Le Suisse, comme Rafael Nadal et tous les autres joueurs et joueuses de la partie basse des tableaux masculin et féminin, est en tout cas susceptible de jouer dès l'ouverture du tournoi. L'organisation de Roland-Garros a officialisé la nouvelle vendredi. Novak Djokovic et Dominic Thiem débuteront, quant à eux, vraisemblablement mardi. Côté français, Jo-Wilfried Tsonga, Benoît Paire, Richard Gasquet ou encore Ugo Humbert pourraient aussi être concernés par ce "Sunday start", tout comme Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et Pauline Parmentier.