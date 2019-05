Sa décision était attendue, elle est finalement tombée à quelques minutes du tirage au sort du tableau de Roland-Garros. Milos Raonic, 17e joueur mondial, a renoncé à disputer le Majeur parisien en raison d’une blessure au genou droit qui l’avait aussi contraint au forfait lors des semaines précédentes sur terre battue. Le Canadien permet ainsi à l’Américain, Frances Tiafoe, 35e joueur mondial, de devenir la 32e et dernière tête de série du côté de la Porte d’Auteuil.

Deux mois après avoir frappé sa dernière balle sur le circuit au 3e tour du Masters 1000 de Miami, Milos Raonic a choisi de reporter encore son retour. A l’instar des deux autres géants bombardiers du top 20 Kevin Anderson et John Isner, il aura donc fait l’impasse sur le printemps sur ocre, contraint par son genou droit toujours douloureux.

Ces trois absences de marque libèrent donc trois têtes de série pour les Serbes Dusan Lajovic (33e) et Laslo Djere (34e), ainsi que l’Américain Frances Tiafoe (35e). Nick Kyrgios (36e), quant à lui, ne sera pas protégé et paie ainsi sa sortie spectaculaire à Rome où il a perdu ses points et son prize money la semaine dernière. Sans cette sanction, il aurait figuré parmi les 32 têtes de série du Grand Chelem parisien.