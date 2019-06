Lundi, Rafael Nadal a fêté ses 33 ans. Mardi, il n'avait pas pris une ride. Son tennis, en tout cas. Kei Nishikori, premier homme à l'avoir croisé sur un court avec une année de plus dans le cornet, peut en témoigner. Sur le Philippe-Chatrier, le Majorquin a tout fait au Japonais sauf… en finir et le libérer avant l'orage qui s'est abattu en fin d'après-midi sur Paris. Il lui a fallu patienter une grosse heure au sec. Mais son retour aux affaires fut expéditif. Trois jeux et l’affaire était entendue (6-1, 6-1, 6-3). Tout ça en 1h51.

