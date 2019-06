La belle histoire s’arrête pour Antoine Hoang. A 23 ans, pour sa première apparition dans un tournoi du Grand Chelem, la wild-card n’aura pas pu réaliser d’exploit au troisième tour, un peu plombé par l’enjeu, touché physiquement, et largement dominé par un solide Gaël Monfils. Le numéro 1 français continue sa route tranquille à la porte d’Auteuil, et se qualifie en 8e de finale après un nouveau succès en trois sets (6-3, 6-2, 6-3) et 2h de jeu.

Vidéo - Deux heures de jeu à sens unique : Monfils n'a pas traîné pour éliminer Hoang 03:00

Pour Hoang, ce match restera comme une grande leçon. Car on ne peut pas espérer figurer plus haut dans un Majeur, en commettant autant de fautes directes (54 au total). Usé par ses deux premiers tours en quatre sets, le tricolore a peut-être été impressionné, pour ses premiers pas sur le court Philippe Chatrier. Mais il a continué à développer son jeu offensif, posant quelques problèmes en début de match à son adversaire.

Hoang accrocheur, puis décroché

Il a parfaitement démarré la rencontre sur sa mise en jeu (75% de premières balles), avant de faiblir. Monfils, qui avait déjà gagné ses six premières confrontations face à des Français à Roland-Garros, a éteint les velléités de son compatriote en breakant à 4-3 dans la première manche. Hoang a alors explosé, et perdu 5 jeux d’affilée, pour conforter l'avance de son opposant. La tête de série numéro 14 a bien joué le coup dans ce match, en restant bien souvent posté derrière sa ligne de fond de court, poussant Hoang à la faute.

Antoine Hoang (Roland-Garros 2019)Getty Images

Le tombeur de Fernando Verdasco et Damir Dzumhur aux tours précédents a aussi largement facilité la tâche à son adversaire, en multipliant les double-fautes (9, dont 5 dans le deuxième set). On a cru que Monfils allait finir en trombe, après avoir breaké d’entrée de troisième manche, mais Hoang a bien réagi, en prenant le service de son adversaire dans la foulée.

Vidéo - En glissade et dans un trou de souris, Monfils a sorti un somptueux passing de son chapeau 00:17

Puis il a perdu sa mise en jeu, sur un passing parfait du protégé de Liam Smith, qui a de nouveau paru déterminé à passer le moins de temps possible sur le court, malgré quelques passages à vide (2h00 pile finalement). Il lui faudra être plus régulier au service (52% de premières balles, 7 aces) lors du prochain tour, face à Dominic Thiem, pour espérer atteindre les quarts à Roland pour la 5e fois de sa carrière. En attendant, il accède pour la 8e fois à la seconde semaine de Roland-Garros. Seul Yannick Noah a fait mieux.