Tomas Berdych reporte encore son retour sur les courts. Absent depuis sa défaite au 1er tour d’Indian Wells face à Feliciano Lopez à la mi-mars, le Tchèque ne sera pas de la partie du côté de la porte d’Auteuil. Il l’a annoncé officiellement mercredi en postant un tweet accompagné d’une photo où on peut voir le nouveau court Philippe-Chatrier derrière lui. Redescendu à la 100e place mondiale, il doit faire face à des problèmes récurrents au dos.

"J’en suis désolé, mais j’ai dû me retirer de Roland-Garros. Je ne suis pas à 100 % prêt pour être compétitif. Je suis venu à Paris pour me tester et j’ai pris la décision difficile d’attendre encore quelques jours pour être totalement remis en vue de la saison sur gazon. On se revoit à Londres", a notamment écrit Berdych. Comme Kevin Anderson et John Isner avant lui, il n’aura donc pas disputé un match sur terre battue cette saison.