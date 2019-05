Rafael Nadal passait son premier test dans cette quinzaine en affrontant vendredi en 16es de finale un David Goffin plein de punch depuis le début du tournoi. L'homme à la "Undecima" l'a passé sans trop trembler sur le court Philippe-Chatrier même si, fait très inhabituel pour lui à ce stade du tournoi, il a tout de même concédé un set à un Goffin accrocheur. Vainqueur en quatre manches (6-1, 6-3, 4-6, 6-3) et 2h49 de jeu, l'Espagnol avance en seconde semaine et retrouvera dimanche Juan Ignacio Londero, tombeur de Corentin Moutet en cinq sets.

David Goffin a longtemps bu la tasse et, à 6-1, 2-0 contre lui, ils n'étaient sans doute pas nombreux dans les tribunes (enfin correctement garnies) du Central à imaginer qu'il pourrait ne pas être balayé en trois sets dans ce match. De fait, pendant trois-quarts d'heure, Nadal a été seul sur le court. Dès le milieu de la deuxième manche, le Belge a pourtant commencé à davantage rivaliser. Ce n'était pas encore perceptible au score, et Nadal a d'ailleurs viré à 6-1, 6-3, avec seulement sept petites fautes directes sur l'ensemble de ces deux sets. Mais Goffin avait pointé le bout de la raquette.

Vidéo - Nadal - Goffin : les temps forts 02:51

Un petit évènement, mais pas de séisme

Dans la continuité de ce qu'il avait commencé à produire dans ce deuxième acte, il a alors vraiment rivalisé à l'échange. Seul problème, il ne parvenait absolument pas à inquiéter Nadal sur sa mise en jeu. Puis vint une ouverture. La toute première. "Il faudra saisir les occasions parce qu'il n'y en aura pas beaucoup", avait-il prophétisé mercredi. Alors David Goffin a bondi dessus pour signer le break à 4-4 avant de conclure sur son engagement dans la foulée. Ce n'était pas un séisme, mais un petit évènement : Rafael Nadal venait de perdre un set.

Pour qu'il y ait un tremblement de terre, il aurait fallu que Goffin soit susceptible de poursuivre sur ce rythme sans baisser une seule fois la garde pendant deux sets et plus et/ou que le double tenant du titre se mette à paniquer. Aucune de ces deux hypothèses n'étant sérieusement envisageable, c'est un scénario beaucoup plus prévisible qui s'est écrit. Rafael Nadal a breaké rapidement dans le quatrième set et ne s'est plus retourné. Même s'il s'est montré moins régulier dans la seconde moitié du match (14 fautes directes sur les deux dernières manches soit deux fois plus que lors des deux premières), jamais il n'a réellement été en danger.