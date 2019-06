Un défi pour Monfils, un record pour Djokovic : tout savoir sur la journée de lundi

Le match du jour : Monfils - Thiem

Le haut du tableau masculin ne manque pas d'affiches alléchantes dans ces huitièmes de finale mais, pour le public parisien, celle qui va mettre aux prises Dominic Thiem, un des principaux favoris du tournoi, à Gaël Monfils, numéro un français, possède un petit supplément d'âme et de sel. C'est un énorme défi pour Monfils, en mal de références sur les tournois du Grand Chelem depuis sa demi-finale à l'US Open en 2016. Ce serait un authentique exploit pour lui de s'imposer.

Pour y parvenir, il devra répondre au défi physique mais aussi se montrer agressif à l'échange en permanence, et non seulement par intermittence comme cela lui arrive trop souvent. Il a les moyens de bousculer le numéro 4 mondial, lequel n'a pas toujours été convaincant depuis le début de la quinzaine. Mais c'est maintenant que commence vraiment ce tournoi pour les prétendants au titre. Dominic Thiem en est un, Gaël Monfils aimerait être considéré comme tel. C'est le moment (ou jamais) de le démontrer.

On a aussi hâte de voir

Zverev - Fognini fait partie des matches les plus imprédictibles de ce Roland 2019. Parce qu'entre l'Allemand, qui marche sur courant alternatif, et l'Italien, qui carbure naturellement à l'imprévisible, on se demande bien à quoi on va avoir droit sur le Lenglen. Une chose est acquise, l'affiche fait envie. Et débouchera sur un petit évènement : le vainqueur disputera le deuxième quart de Grand Chelem de sa vie. Le premier était ici et l'an dernier pour Zverev. Pour Fognini aussi… à ceci près que l'Italien, touché à la cuisse, avait dû renoncer à défier le stratosphérique Djokovic en 2011.

Le Lenglen est décidemment gâté : après Zverev - Fognini, il aura droit à un "petit" Juan Martin Del Potro - Karen Khachanov en guise de plat de résistance. Ou dessert, c'est selon. Le Russe n'avait pas particulièrement brillé tout au long de ce printemps terrien mais, jusqu'ici, il tient parfaitement son rang de tête de série numéro 10 à Roland. Un seul petit set de perdu face à Grégoire Barrère et un parcours sans embûche. Lundi, il visera un premier quart en Grand Chelem face à la Tour de Tandil. Ni plus, ni moins.

Amanda Anisimova est âgée de 18 ans. Après trois premiers tours brillamment maîtrisés, l'Américaine défie l'Espagnole Aliona Bolsova lors d'un huitième de finale qu'on n'avait pas vu venir. Parce que Bolsova est… 140e mondiale. La présence d'Anisimova, elle, est un tout petit peu moins étonnante, même si elle a dû scalper Sabalenka au deuxième tour… comme à Melbourne, où elle avait déjà atteint les huitièmes de finale. Passera-t-elle le cap ?

On se demande...

La nuit portera-t-elle conseil à Benoît Paire ?

Si le coup d'éclat de Siniakova contre Osaka en disait plus long sur la Tchèque ou la numéro un mondiale. Attention tout de même, la spécialiste du double (elle est N°1 mondiale de la spécialité) avait déjà sorti Sakkari au tour précédent. Madison Keys est plus que prévenue.

Simona Halep est-elle sur un boulevard vers la finale ? Ça y ressemble en tout cas.

Trois stats à avoir en tête

5. Gaël Monfils affronte Dominic Thiem en huitième de finale lundi. Son objectif ? Un cinquième quart à Roland. Ce qui en ferait l'égal de Yannick Noah et Henri Leconte, qui ont intégré le top 8 à cinq reprises durant leur carrière.

10. Novak Djokovic vise un 10e quart de finale de suite à Roland-Garros. Ce que… personne n'a jamais réussi dans l'histoire. A neuf, il est l'égal de Roger Federer.

3. Des quatre huitièmes de finale disputés lundi dans le tableau féminin, 3 sont des affiches inédites : Siniakova - Keys, Halep - Swiatek et Anisimova - Bolsova. Nouvelles surprises en vue ?

Le point météo

Après les fortes chaleurs de dimanche, le mercure va brutalement chuter : dix degrés de moins pour culminer à 22° dans l'après-midi. Un peu de pluie est attendue en fin de matinée et jusqu'au milieu de l'après-midi. Plus clément ensuite.

Laurent VERGNE et Maxime DUPUIS