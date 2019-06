Une fin en apothéose pour le court numéro 1

L'un des derniers matchs sur le court numéro 1, qui sera détruit à l'issue de cette édition de Roland-Garros, se jouera avec des manettes à la main. Car oui, après le le football, la F1 ou encore le basket, le tennis se met aussi à l'eSport. Mais à son rythme. Jusqu'à l'année dernière, aucune grande compétition internationale ne permettait aux Federer des consoles de s'affronter.

Roland-Garros est précurseur en la matière avec les eSeries, premier grand tournoi de tennis virtuel lancé il y a un an avec le soutien de BNP Paribas. La finale aura lieu le 9 juin prochain à l'occasion du "We Are Tennis Show" : des joueurs venus de dix pays différents (Allemagne, États-Unis, France, Chine, Inde, Brésil, Grande-Bretagne, Belgique, Italie et Espagne) tenteront de succéder à l'Espagnol Carlos Ché, vainqueur l'an dernier de la première édition. A la clé : 5.000 euros pour le vainqueur.

Finale et matchs d'exhibition

Mais ce ne sera pas le seul événement au programme de cette ultime journée de la quinzaine à Roland-Garros. Avec le "We Are Tennis Show" par BNP Paribas, il y en aura pour tous les goûts. La finale de l'édition 2019 de la «"We Are Tennis Cup" se jouera devant les quelque 3.000 spectateurs attendus pour l'occasion. L'occasion pour les meilleurs de s'affronter pour remporter le trophée de la plus grande compétition de tennis intra-entreprise du monde : ce sont au total près de 3.000 collaborateurs de BNP Paribas qui ont y ont participé cette année.

D'autres rencontres sont également prévues, entre les "Team BNP Paris Jeunes Talents". BNP Paribas soutient depuis 2018 l'avenir du tennis, en permettant à 50 espoirs de 5 à 18 ans d'être intégrés à différents programmes d’accompagnement en France et aux États-Unis, en association avec la Fédération française de tennis et Jo-Wilfried Tsonga notamment. Tous ces jeunes vont pouvoir prouver leur talent lors du "We Are Tennis Show" avec des matchs d'exhibition qui mettront aux prises la « Team BNP Paribas Jeunes Talents » et la "Team BNP Paribas Mac 1", entraînée par les frères Patrick et John McEnroe à New York.

"L’objectif de ‘BNP Paribas Mac 1’ est de soutenir la formation de jeunes joueurs de tennis ne disposant pas des moyens financiers ou humains de concourir au plus haut niveau de compétition. Ce programme vise à répondre à l’enjeu majeur du coût de la formation au tennis aux États-Unis et particulièrement dans les environs de la ville de New York", a expliqué la légende John McEncore, fondateur de l’académie de tennis qui porte son nom.

Pour célébrer le court numéro 1, qui sera détruit à l'issue de cette édition 2019 de Roland-Garros, des objets de la collection "Court N°1" seront également à gagner tout au long de la journée, tout comme des places pour assister à la finale messieurs sur le court Philippe-Chatrier et qui débutera en début d'après-midi. Au programme également : un show de stand-up (qui succédera au duo ODAD & DAKO, présent l'an dernier?), des animations et la diffusion sur écran géant de la finale messieurs, avec commentaires en live. De quoi terminer comme il se doit cette quinzaine à Roland-Garros !