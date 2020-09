Tennis

VIDEO - Roland-Garros - Revivez le titre de Pierce, dernière Française sacrée il y a 20 ans

ROLAND-GARROS - A quelques jours du début de l'édition 2020 du tournoi du Grand Chelem parisien, nous vous proposons un voyage dans le temps et l'histoire du tournoi. En 2000, Mary Pierce faisait rêver les Français, décrochant le dernier titre tricolore en simple (messieurs et dames confondus) en battant notamment Monica Seles, Martina Hingis et Conchita Martinez.

