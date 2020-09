Au septième ciel depuis son sacre à Flushing Meadows, le retour sur terre de Dominic Thiem a été sans encombre. L’Autrichien n’a fait qu’une bouchée d’un Marin Cilic moins impressionnant que de coutume au service, et s’est imposé en trois sets et en 2h06 face au Croate (6-4, 6-3, 6-3). Le numéro 3 mondial, sérieux et appliqué, a montré qu’il avait parfaitement digéré son premier titre en Majeur, et semble bien décidé à retourner en finale pour la 3e année de suite à la Porte d’Auteuil.