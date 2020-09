58 fautes directes. Voilà comment résumer le plus justement possible la prestation d’un FAA clairement pas dans son match ce lundi. Imprécis et irrégulier, le Canadien s’est heurté à un Nishioka plus opportuniste à défaut d’être beaucoup plus impressionnant. Peu importe, le voilà qualifié au 2nd tour où il défiera le Français Hugo Gaston. Pour FAA, rendez-vous l’année prochaine. Déjà…